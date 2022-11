25 preguntas random sobre la diabetes

Según las cifras de la Federación Internacional de Diabetes (IDF por su siglas en inglés), se estima que más de 14 millones de adultos en México viven con diabetes mellitus tipo 2, lo que representa un aumento del 10% en relación a las cifras presentadas en los dos últimos años.

De acuerdo con Miguel Ángel Morquecho Marín, médico encargado del área de Diabetes en el IMSS, explica que dentro de las principales causas de esta enfermedad han sido los malos hábitos alimenticios que muchas persona han seguido a lo largo de su vida y que con el tiempo se han convertido en desencadenantes de esta enfermedad.

“Lo más importante es la prevención, no esperar hasta que ya se sientan muy mal para ir al doctor. Hay que cambiar lo que comemos, la forma en la que se trabajan los niveles de estrés; pero sobre todo, traspolar los cambios a la familia para involucrarse y que sean parte de ese cambio.”, señaló.

Agregó que además de los problemas de alimentación, otros factores del aumento en el número de casos son la predisposición genética, el sedentarismo y el tabaquismo, pues son factores que condicionan la resistencia a la insulina.

De acuerdo a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año pasado, la diabetes fue una de las tres principales causas de muerte a nivel nacional, así como las enfermedades del corazón y el covid-19.

Es por ello que en La Verdad, el experto en diabetes fue invitado a responder las dudas más comunes sobre la diabetes, que muchas veces las personas no se atreven a cuestionar por el temor a los mitos que hay en torno de esta enfermedad.

25 preguntas random sobre la diabetes

1.- ¿Tener diabetes significa que me te amputarán una extremidad?

Depende del nivel de control que tenga el paciente, habitualmente, las amputaciones se presentan entre 8 y 10 años después de que se diagnosticó y se pueden presentar mucho antes en pacientes que están mal controlados.

De 100 pacientes, alrededor del 15% serán los que sufrirán de amputación, la probabilidad es mucho más alta en quienes ya han sido amputados, pues la probabilidad de que le amputen otra extremidad durante el siguiente año es del 50% y del 100% a 5 años.

2.- ¿Porque la diabetes causa ceguera?

Es una complicación crónica, al tener la azucar tan elevada se alteran la venas de los ojos y se van carcomiendo, a veces se inflan mucho y se revientan dentro de ojo, esto implica que el paciente al pasar los años, vaya disminuyendo la capacidad visual y se conoce como retinopatía diabética.

3.- Sin hacerme análisis, ¿qué síntomas podrían indicar qué tengo diabetes?

La literatura describe cuatro síntomas principales: una sed muy intensa donde la boca se siente seca y pegajosa; orinar continuamente (6 a 7 veces) durante la noche; pérdida de peso muy marcada (de 6 a 8 kilos en menos de un mes) y presentar visión borrosa en ciertos momentos. Además pueden haber infecciones por hongos (candidiasis) en genitales.

4.- ¿Por qué los pacientes con diabetes bajan tan rápido de peso?

Una de las causas principales es que cuando el azúcar está muy alta, los riñones intentan eliminar el azúcar orinandola, eso es lo que explica que el paciente esté orinando constantemente y al perder tanto líquido (6 a 8 litros en 24 horas) pierden proteínas en músculo.

5.- Si en la familia no hay antecedentes de diabetes, ¿es posible que yo pueda tenerla?

Si, es multifactorial, no quiere decir que porque mis papás y mis hermanos no son diabéticos, a fuerzas tienes el 100% de probabilidad de no ser diabético, es falso. Influyen otros factores para desarrollar la enfermedad como la obesidad, tener la presión alta, colesterol alto, no tener una alimentación adecuada, los pacientes con problemas en la circulación y fumar

6.- ¿Es diferente la diabetes en hombres y mujeres?

Si. En hombres, la diabetes es la principal causa de muerte por problemas cardíacos, la diabetes tiende a afectar al corazón y eso me predispone a infartos, embolias, a derrames cerebrales. En las mujeres, las hormonas femeninas, son un factor protector y son menos propensas a infartos… Las mujeres que tienen quistes en los ovarios también son propensas a desarrollar diabetes.

7.- ¿El alcohol causa diabetes?

Si, los pacientes que consumen alcohol con regularidad pueden desarrollar diabetes. El alcohol es hipercalórico, da muchas calorías, entonces favorece la obesidad abdominal, al haber mayo grasa abdominal, se alteran ciertas hormonas que afectan el funcionamiento de la insulina.

8.- ¿Qué tan efectiva es la medicina alternativa?

No tienen un sustrato científico demostrado, la moringa tiene propiedades para bajar el azúcar pero el problema es que no tiene una dosis y el problema es que inflama los riñones, los pacientes que recurren a remedios caseros, a la herbolaria o a herbalife, del 60 al 80% de estos pacientes descomponen sus riñones de forma transitoria.

9.- ¿La prediabetes es curable?

La prediabetes es curable al 100%, lo ideal es pescar a esos pacientes para que a lo largo de 3 a 4 meses cambiar radicalmente sus hábitos, su alimentación y de medicación para que su páncreas pueda funcionar nuevamente de forma normal.

10.- ¿Tener diabetes significa que jamás se puede consumir azúcar?

No, para nada, el azúcar es parte esencial para el funcionamiento del cuerpo, un humano requiere del 60% de azúcares, el punto es el tipo de azúcar que se consume, la refinada o de grano es la que más hace daño… Somos humanos, uno requiere un pastelito, un refresquito de vez en cuando pero no siempre.

11.- ¿La diabetes en niños presenta los mismos síntomas que en el adulto?

No, estos niños tienden a tener dolor en el estomago, fiebre, mucha debilidad, mucho cansancio, niños que juegan y se cansan muy pronto, son síntomas muy diferentes.

12.- ¿Qué es el coma diabetico?

Al descompensarse tanto el organismo, la sangre se vuelve muy ácida y empiezan a haber problemas pulmonares, se producen toxinas internas que afectan al cerebro, estos pacientes terminan en terapia intensiva. La mortalidad de un coma diabético es muy elevada.

13.- ¿Por qué se pierde la sensibilidad con el pie diabético?

El azúcar elevada, así como carcome las venas, los nervios que dan la sensibilidad a la piel también van teniendo ese problema, se descalibran los nervios y entonces dejan de sentir o sienten como que algo les quema en los pies o que les clavan agujas, porque los nervios están descalibrados.

14.- ¿Es cierto que una herida te puede causar una amputación?

Esa es la principal causa de una amputación, inician con una uña enterrada o una herida por el zapato, esto es otra complicación de la diabetes, el pie diabetico, en donde el paciente va perdiendo la sensibilidad en los pies, al grado de que se les mete una piedra en el zapato y no sienten absolutamente nada. Al no tener una circulación adecuada se pierde la capacidad de cicatrizar adecuadamente y son más propensos a infecciones.

15.- ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que es diagnosticado con diabetes?

Si el paciente tiene un adecuado control, entiende que tiene una enfermedad crónica y que va ser de por vida y se controla, no debería dializarse. En cuanto al tiempo de evolución creemos que son entre cinco a 8 años que un paciente que se diagnostica y llega a diálisis.

Aqui la cuestion es que a lo mejor yo diagnostique en el 2010 al paciente, pero él llevaba 10 o 15 años antes siendo diabético y como no tenía ningún síntoma, a veces es difícil estimar el tiempo en el que comenzó la diabetes.

16.- ¿Consumir suplementos alimenticios pueden causar diabetes?

El consumo de proteínas no influyen pero hay algunos suplementos vitamínicos que contienen esteroides como la dexametasona la betametasona, que si favorecen la elevación del azúcar

17.- ¿Tener hipertensión significa que también tendré diabetes?

No, pero la probabilidad es mucho más alta, diria que entre el 80 y 90% de las personas que tienen hipertension, tienen diabetes porque estamos hablando de un mismo organismo, es muy comun que un paciente con diabetes tenga hipertension, que sea obeso, a esto se le llama sindrome metabolico, si es muy probable que un paciente con hipertensión desarrolla hipertensión y viceversa.

18 ¿Cuál es la dieta ideal para los diabéticos?

Existe la dieta mediterránea, básicamente es dejar de consumir carnes rojas o carne de cerdo consumir más legumbres, vegetales, ensaladas, nueces de la india, las nueces, los cacahuates proveen muchos antioxidantes, dejas de consumir alcohol, refresco, pan de dulce, tortilla.

19.- ¿Cuáles son los valores para ser considerado diabético?

Si se toma una muestra de sangre con 8 horas de ayuno y saca 126 de glucosa o más es diabético. Después de comer cierta cantidad de azúcar, dejar pasar 2 horas y se vuelve a realizar la toma de sangre y sale en más de 200 puntos, es otra forma de detectar diabetes.

20.- ¿Qué es la prediabetes?

La prediabetes es cuando el paciente aún no cumple con los parámetros pero ya empieza a haber alteraciones en los niveles de glucosa, un azúcar en ayuno de 8 horas entre 100 y 125 ya no es normal, entras en prediabetes.

21.- ¿Por qué hay pacientes a los que se les hace hemodiálisis?

Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes está la insuficiencia renal, el azúcar tan elevada daña los riñones y van dejando de funcionar con el paso de los años, la hemodiálisis se hace cuando el riñón funciona al 0%, la diálisis hace la función que hacia el riñón que es filtrar las toxinas.

22.- ¿Qué efectos podría tener el no aplicar el medicamento en tiempo y forma?

El medicamento contribuye al control en un 30%, es muy bajo, el 70% del control radica en la alimentación, en lo no farmacológico. El dormir mis 8 horas, tomar agua, hacer ejercicio eso contribuye, los medicamentos claro que son importantes porque tienen cierto efecto, el cual se va perdiendo si no se toma como debe de ser.

23.- ¿La diabetes tiene cura?

Si, hay estudios de 8 años para acá, que han demostrado que finalmente en cuanto prediabetes y diabetes es lo mismo, simplemente es el tiempo de evolución, pero sí, la diabetes tipo 2 es curable, es muy difícil son pacientes muy contados pero si es una enfermedad curable.

24.- ¿Desde qué edad se puede presentar la diabetes?

La diabetes tipo 1, que le decían diabetes infantil es una enfermedad que únicamente le da a los niños, lo que la hace diferente de la diabetes tipo 2 que se ha visto en niños de hasta 13 años, estos pacientes a sus 30 años, seguro van a tener problemas de la vista, en el riñón, embolia o un derrame cerebral, es una cuestión seria que no se puede tomar a la ligera.

25.- ¿Qué es la descompensación durante la diabetes?

Es cuando el organismo ya no tiene la capacidad de mantenerse bien, porque trabaja a marchas forzadas para que funcione “normal” pero en algún punto, los niveles tan altos de azúcar van a hacer que reviente, es ahí cuando se pierde mucho peso, cuando tienen infecciones, pulmonías e incluso puede llevar a un coma diabético.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.