2019 fue un año complicado: COPARMEX Riviera Maya.

Marc Pujol Folch, director de la inmobiliaria y constructora GMB y presidente de la COPARMEX Riviera Maya.

Este año que concluye fue calificado por Marc Pujol Folch, director de la inmobiliaria y constructora GMB y presidente de la COPARMEX Riviera Maya como “muy, muy malo”, pero confió en que esta temporada alta que inicia en diciembre sea una oportunidad para los empresarios de recuperar los primeros meses del año cuando se acentó la crisis.

Únete a nosotros en Instagram

“El 2019 sí es una realidad que con temas, sobre todo motivados por el tema del sargazo y un poquito la economía mundial, todo, tuvimos una bajada importante en el sector inmobiliario que es mi ‘core business’ fue muy bajo, muy muy bajo; el segundo semestre se ha recuperado un poquito, yo creo y tengo mucha fe en que la temporada alta va a ser buena”, dijo Marc Pujol Folch, director de la inmobiliaria y constructora GMB y presidente de la COPARMEX Riviera Maya.

Quizás te interese: Niños con autismo celebran su posada en Playa del Carmen

En charla con los medios de comunicación el líder de los empresarios confió en que esta temporada alta venga buena y puedan recuperar los primeros meses del año a los que calificó de “muy, muy malos” incluso poder alcanzar las cifras de 2018, pero confió en que el año 2020 será un muy buen año y que independientemente de los visitantes que perciben un escenario mundial complicado, para la Riviera Maya podría ser una ventaja.

“En mi mundo yo les hablaría fácil de un 30 o 35 por ciento abajo en el sector inmobiliario, no solo yo, en general el sector, entonces si en esta temporada alta logramos hacerla buena, ese 35 o 40 debe quedar en un 25, yo creo que esa debe ser la pérdida si logramos que el primer semestre del año sea buena. No ha sido bueno, pero tambien les digo que en temas locales no afecta tanto porqe Riviera Maya no vivo tanto del local”, comentó.