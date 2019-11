2019 es el peor año para el comercio fijo de la Quinta Avenida: comerciantes

Leonor Castañeda Martínez, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya.

Leonor Castañeda Martínez, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya y consejera de la CANACO-SERVYTUR, calificó como grave la crisis por la que atraviesan los comerciantes de la Quinta Avenida de Playa del Carmen ante las bajas ventas, el alza de impuestos o la crisis del sargazo que podrían poner en riesgo a cientos de locales comerciales.

“Creo que de bien es conocido por todos los comerciantes que el peor año en la historia, las ventas han bajado tanto que han llegado a un 40% estamos muy alarmados porque este año ha sido muy muy difícil, no sabemos si es por la recesión que también existe a nivel internacional y como ustedes saben bien, el sargazo fue otro de los factores muy importantes, dijo.

Agregó que hasta el día de hoy todos los integrantes de la unión de comerciantes tienen la esperanza de que la temporada alta que oficialmente abarca los meses de diciembre a abril les ayude y sea como “un tanque de oxígeno” para que ellos puedan seguir conservando los lugares de trabajo ante el riesgo de no cubrir los gastos de la renta de los locales.

“Cuando no alcanza para cubrir los gastos de la renta de los locales, de los impuestos, por su puesto que un negocio se cierra. Este año en lo que me he visto fueron dos negocios los que cerraron, pero sí me consta que a muchos negocios les cortaron su luz, porque no alcanzaron a tener el pago completo de la luz entonces eso nunca antes lo había visto”, señaló.

Reflexionó que hablar de un negocio podría no sera tan alarmante como que cinco negocios hayan sufrido el mismo problema, situaciones que encienden las alarmas debido a que las ganancias no alcanzaron para cubrir gastos fundamentales como la energía eléctrica.

“Sí ha sido un año muy difícil y todos tenemos la esperanza que las temporadas de diciembre a abril vengan a fortalecernos para poder seguir trabajando en nuestros lugares porque de bien es sabido que todos somos arrendatarios, la mayoría de todos somos arrendatarios”, explicó.