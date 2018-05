2018 será el año más violento en México: Francisco Córdova Lira| Hern�ndez Estrada, Laura L�zbeth

El encargado de la mesa de seguridad y justicia de Cancún e Isla mujeres, Francisco Córdova Lira, señalo , 2017 fue el año más violento en todo el país desde robos hasta ejecuciones en los diferentes estados de la república, por lo que el 2018 podría rebasar las cifras de violencia que señala el semáforo delictivo.

Francisco Córdova Lira, encargado de la mesa de seguridad y justicia de Cancún e Isla mujeres

Para el empresario la estrategia que se utilizó para prevención del delito fue la equivocada, en donde estoy convencido que la estrategia fue equivocada, ya que 12 años después no se invirtió en esta materia del delito.

“La cultura de los mexicanos en términos generales y mucho más de las autoridades es muy baja en relación a la prevención del delito no nos sabemos cuidar y hemos vivido ya muertos de miedo, en lugar de seguir viviendo tranquilos, es mejor prevenir que lamentar”.

Córdova Lira, comentó que no puede haber seguridad sino hay justicia y el sistema de justicia es un fracaso en México, debido a que la corrupción es uno de los principales problemas que no se ha atendido de manera puntual.

“De nada sirve apresar a un delincuente, para que salga al siguiente día libre por problemas del sistema, por impunidad o por corrupción, no funcionan nuestras cárceles y al contrario de no funcionar son laboratorio del crimen, no funciona nuestra aplicación de la justicia. Hay jueces corruptos, no está funcionando nuestro sistema penal acusatorio por que no preparamos a nuestro sistema para que empiece a funcionar bien”, agregó.

Según el semáforo delictivo tan solo en Cancún, hay 170 personas ejecutadas hasta el mes de abril, 333 robos a negocios que se reportaron hasta el mes de marzo al igual que 63 robos a casa habitación.

Francisco Córdova Lira, indicó que con la perspectiva de la mesa de seguridad ha servido para que los mexicanos se dieran cuenta que la estrategia de seguridad fue muy equivocada desde un principio, porque lo único que se ataco fue lo que se le llama en términos de seguridad la reacción, la reacción quiere decir el ejército, la armada, las policías municipales y estatales persiguiendo al crimen.