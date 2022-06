2 toneladas de basura provocaron encharcamientos en Cancún

Fueron cerca de dos toneladas de basura las que se retiraron de las rejillas de las alcantarillas la tarde de este jueves 2 de junio, tras el paso de las lluvias registradas en Cancún.

El problema sigue siendo el mismo, Arturo Javier Quintero Díaz director de Pozos y Limpieza de Playas del municipio de Benito Juárez dijo que la basura que se genera en las calles son la causa principal de los encharcamientos.

“El día de ayer recogimos aproximadamente dos toneladas de basura solamente de la limpieza de rejillas, estamos hablando que no es una limpieza profunda” lamentó el funcionario.

La basura que llega a los captadores de agua y drenajes pluviales se tapan por la acumulación de residuos, lamentablemente de las 2 toneladas que se recogieron de las rejillas, un 70 por ciento es de basura doméstica y el otro 30 por ciento corresponde a desechos vegetales (hojas y maderos), detalló Quintero Díaz.

Basura tapa rejillas de las alcantarillas

Basura obstruye el flujo de agua lo que ocasiona encharcamientos

Las cantidades de basura están muy por encima de un rango promedio que se debe tener en proporción a la población en el municipio, es decir, “cuando mucho con lo de ayer debimos haber recolectado hasta media tonelada (500 kilogramos) en todas las rejillas de Cancún”, refirió.

“La lluvia de ayer registró 75 milímetros, fue una lluvia muy intensa con más de 45 minutos seguidos. Lo regular en una lluvia son 20 milímetros, entonces si se fue muy por arriba de lo normal” explicó.

El funcionario dijo que no existe conciencia en algunos sectores de la población, esto porque siguen sacando la basura cuando el camión recolector no pasa, o simplemente no barren el frente de su casa o negocio, esto para evitar que se tapen las coladeras y así el agua pueda tener un mejor flujo y evitar los encharcamientos.

“Colonias como Villas Otoch Paraíso (región 259) es de la que más basura doméstica retiramos de las rejillas y la que mayormente sufre de encharcamientos”.

Arturo Quintero mencionó que de manera permanente existen trabajos previos, durante y posterior a fenómenos naturales, por lo que adelantó que a partir de hoy iniciarán con acciones de bacheo de calles, además de continuar barriendo y recolectando basura en las calles en puntos donde mayormente se identifican con con este problema.

