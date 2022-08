18 preguntas ‘random’ sobre el VIH

Con 583 nuevos contagios de VIH este año, Quintana Roo se posiciona en el tercer lugar nacional de casos, según el corte del 30 de julio de la Secretaría de Salud federal.

De esos 583 casos, 42 fueron diagnosticados como sida, la etapa tardía de la enfermedad.

Entre los factores que han favorecido este aumento de contagios están la llegada de millones de personas de varias partes del mundo a los destinos turísticos del estado y la falta de información sobre la importancia de las pruebas diagnósticas y los métodos de prevención.

“La detección temprana nos permite evitar situaciones que comprometan la salud, como las infecciones oportunistas que puedan deteriorar más su sistema inmunitario, por eso la importancia de realizarse pruebas de forma esporádica”, explica Edgar Mora, presidente de Círculo Social Igualitario, A.C.

En La Verdad invitamos a tres integrantes de asociaciones civiles para que respondan a las dudas más comunes sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida). Son dudas simples, pero que muchas veces las personas no se atreven a cuestionar debido a los estigmas que hay en torno al tema.

1. ¿Puedo saber si tengo VIH sin hacerme una prueba?

Hay una etapa muy importante que se llama “etapa de seroconversión” en la que hay una serie de síntomas que hemos detectado en muchas personas, que son calenturas, diarreas o cansancio, que se dan de manera constante. En muchas ocasiones se confunde con dengue o con alguna infección estomacal y curiosamente esa etapa desaparece. Por eso es importante realizarse una prueba de detección si hay sospechas o si existen estas señales.

2. ¿Cuánto tiempo después de tener relaciones se refleja el resultado positivo en una prueba?

Existen pruebas que detectan el virus tres meses después del contagio, es decir, yo hoy tengo un encuentro sexual y adquiero el VIH sin saber, entonces hay un periodo promedio de tres meses de incubación. Si me aplico una prueba rápida de tercera generación antes de los tres meses no va a detectar el anticuerpo. Existen pruebas de cuarta generación que lo detectan en un periodo de 20 a 30 días después del contagio.

3. ¿Cada cuánto tiempo me tengo que hacer la prueba?

Todos debemos conocer a nuestras parejas. Si sospechamos que tiene a otras parejas sexuales, debemos hacernos la prueba esporádicamente, cada tres meses.

4. ¿Qué sigue después de que una persona da positivo a VIH?

Una larga vida. Después de que se detecta un diagnóstico reactivo, en nuestras asociaciones se le da seguimiento y acompañamiento hasta que recibe su primer tratamiento.

5. ¿Qué es el PrEP?

Es un tratamiento que se toma como medida preventiva antes de tener relaciones sexuales de riesgo con personas seropositivas y ayuda a neutralizar la carga viral en el organismo, pero no se le da a todo el mundo porque se debe cumplir con una serie de criterios.

6. ¿Por qué no todos tienen acceso al PrEP?

Porque se priorizan a las parejas serodiscordantes. Cuando somos dos personas, yo vivo con VIH y mi pareja no, él es un candidato ideal para el PrEP. Esto aplica para personas heterosexuales o parejas del mismo género. También se prioriza a trabajadores sexuales.

7. ¿Qué efectos secundarios tiene el PrEP?

Al iniciar la ingesta del medicamento, en algunos cuerpos provoca un poco de mareo, malestar, diarreas, un poco de cansancio en lo que se adapta, usualmente a muchos usuarios les tarda una semana y en otros no hay efectos secundarios al instante, sin embargo hay que hacer un seguimiento médico. No sólo es dar el medicamento, sino que hay que realizar análisis para verificar órganos como hígado y riñones, que estén funcionando de manera adecuada.

8. ¿Por qué no todos llegan a una etapa de sida?

Debido a los antirretrovirales. Si la persona que vive con VIH y no lo sabe se aplica una prueba rápida y se lo detecta a tiempo, cuando el sistema inmune todavía está bien, puede llegar rápidamente a un tratamiento antirretroviral y esto permite que la estructura del virus se rompa y que no se copie a sí mismo y no invada el sistema inmunológico.

9. ¿Quién da el tratamiento?

Es un tratamiento completamente gratuito, al cual tenemos derecho todos y todas, siempre y cuando estemos afiliados a algún sistema de salud, es decir IMSS, Insabi o el Issste. Si estamos afiliados, tenemos acceso al tratamiento de forma gratuita. Hay personas que hoy en día tienen complicaciones de sida porque no sabían que tenían el virus, porque no se lo detectaron a tiempo y adicionalmente no pertenecen a ningún sistema de salud que pueda darles acceso al tratamiento.

10. Si no tienes acceso a algún sistema de salud, ¿cuánto cuesta?

Son diferentes los esquemas, oscilan entre los 30 mil pesos como un tratamiento de patente, ahora ya hay muchos esquemas que pueden ser menos de 15 mil pesos. Hay pacientes o usuarios en el entorno de las asociaciones que tienen tratamientos de dos pastillas y hay pastillas que cuestan 11 mil pesos, pero el tratamiento promedio está en 30 mil pesos mensuales.

11. ¿Sin tratamiento, cuánto tiempo puede pasar para que una persona entre en una etapa de sida?

Depende de cada sistema inmunológico. Cuando una persona vive con VIH y no lo sabe, las enfermedades oportunistas son las que hacen que se den cuenta de que está en una etapa de sida, porque cuando va con un médico sus defensas ya están muy bajas.

12. ¿Qué aspectos influyen en el desarrollo del sida?

Aquí es bien importante mencionar que además de que las personas no saben que viven con VIH, no toman tratamiento y consumen algún tipo de drogas o tienen adicción al alcohol o malos hábitos alimenticios, esto ayuda a que la persona llegue a la etapa de sida rápidamente, porque el sistema inmune no tiene de donde tomar energía, fuerza y defensa.

13. ¿Se puede revertir el estado de sida a una etapa inicial del virus?

Cuando llega la etapa de sida existen tratamientos especiales de recuperación para que la persona pueda fortalecerse y recupere anticuerpos y masa muscular. Tenemos muchos casos de las diferentes organizaciones y de experiencias de personas que de etapa de sida regresan a la etapa de VIH.

14. ¿Es legal hacer una prueba de VIH sin tu consentimiento?

No es legal. Recordemos que la prueba de VIH, para realizarse a alguna persona, tiene que ser de manera voluntaria y se debe firmar un consentimiento para que yo pueda realizarla. Nosotros cuando realizamos pruebas rápidas, la persona nos tiene que autorizar que le hagamos un prueba, si no nos da esa autorización, aunque sean unas gotitas de sangre, es practicamente una violación a los derechos humanos.

15. ¿Qué porcentaje hay de contagiar a mi pareja si soy indetectable?

Una persona que vive con VIH y está indetectable no puede transmitir el virus a su pareja. Tenemos la confiabilidad del 98% y si adicional a esto usamos un condón, no existe el riesgo de la transmisión.

16. ¿Es seguro para una pareja con VIH tener sexo sin protección?

Si están en fase indetectable, sí es seguro. El ser indetectable es algo que se declaró hace como cuatro años a nivel mundial en los congresos de sida y cuando se dijo que ser indetectable era igual a no transmitir el virus empezamos a trabajar campañas que decian que ser indetectable es igual a intransmisibles.

17.- ¿Por qué todavía no hay una vacuna?

Es complejo encontrar una vacuna para un virus que se transforma constantemente. Científicamente, se dice que el virus es muy distinto entre uno y otro, o sea que cada persona lo desarrolla de una forma distinta, con síntomas distintos, y hay mutaciones.

18. ¿Cuál es el impacto del VIH en las mujeres?

La mayoría de las mujeres afectadas por el virus son amas de casa. Se dice que las trabajadoras sexuales son las que están más expuestas a tener VIH, pero no es así, las amas de casa son las más afectadas porque ¿cómo negociar el uso del preservativo en casa por el machismo?, porque el hombre dice ‘soy tu esposo, ¿por qué me voy a poner preservativo?’.

¿Tienes alguna otra duda? Llámales por teléfono:

Edgar Mora Ucan

Presidente de Circulo Social Igualitario, AC

Trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas con orientación distinta a la heterosexual y personas trans en Quintana Roo

Tel: 998 246 2825

Leonardo Castillo Alcudia

Presidente de Unidos Ayudando por Cancún, AC

Trabaja en el acompañamiento de personas con VIH

Tel: 998 856 1650

Lorena Arenas Jiménez

Presidenta de ICW México, AC

Trabaja con mujeres diagnosticadas con VIH y realiza detecciones oportunas para la prevención de infecciones de transmisión sexual

Tel: 998 136 3601

Glodario de términos

Etapa de seroconversión: Es cuando el virus comienza a ser detectable, debido a un aumento de copias en el organismo.

Fase indetectable: El número de copias del virus disminuye al grado de no ser detectado por ninguna prueba y el paciente ya no puede contagiar.

Parejas serodiscordantes: Uno de los integrantes tiene VIH y el otro no.

PrEP: Profilaxis de exposición es un medicamento que reduce la probabilidad de contagiarse de VIH.

Prueba rápida: A través de un piquete en el dedo se toma una gota de sangre, se coloca en un reactivo y el resultado se obtiene en 15 minutos.

Sistema inmunológico: Mecanismo de defensa del cuerpo humano contra virus, bacterias, hongos o parásitos.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.