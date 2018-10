12 mil 500 hectáreas se reactivarán en Quintana Roo, con la primera etapa del Programa “Sembrando Vida”

Quintana Roo será incluido en la primer etapa del Programa de Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, que a atenderá dos de las problemáticas más fuertes que existen en el campo, pobreza rural y degradación ambiental.

A iniciar en 2019, el programa contempla la inversión de 300 millones de pesos, para reactivar 12 mil 500 hectáreas en el Estado, generando 5 mil empleos directos permanentes, en el que podrán participar propietarios de tierras ejidales, comunales o pequeña propiedad; las asambleas ejidales serán la puerta de entrada para los técnicos que impulsarán el programa.

https://youtu.be/qpImhpwLt-I

“El programa está acorde con las políticas públicas de Carlos Joaquín ya que comparten un fin común que es el combate a la desigualdad, trabajando con la gente que no ha sido atendida para juntos avanzar, ciudadanía y gobierno, con proyectos productivos sustentables que respeten y preserven el medio ambiente” indicó Rocío Moreno Mendoza, encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado.

“Sembrando Vida” Programa de Comunidades Sustentables, fue presentado por el equipo de transición del Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, “Sembrando Vida tiene entre sus objetivos principales la generación de empleo para 400 mil productores, la siembra de 1 millón de hectáreas de sistemas agroforestales y el fomento de finanzas populares comunitarios” dijo en su oportunidad María Luisa Albores, futura titular de la Secretaría del Bienestar.

“Este no es un programa de asistencia social, si no de empleo, que generará derrama económica directamente a los ejidos” agregó en su participación el Senador Javier May Rodríguez, futuro Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial.