12 ex funcionarios de Solidaridad están en la mira de la Contraloría

Colaboradores cercanos a la ex alcaldesa en Solidaridad Laura Beristáin Navarrete fueron los directamente beneficiados con finiquitos onerosos al término de la pasada administración, confirma el Síndico municipal, Adrián Pérez Vera, quien ya denunció los hechos.

El funcionario municipal señaló que, se interpuso ya una denuncia ante la Contraloría Municipal en Solidaridad, en contra quien o quienes resulten responsables en la malversación de varios millones de pesos y, que podrían constituir el delito de peculado.

Por lo menos 12 ex funcionarios municipales cercanos a la ex alcaldesa en Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete se vieron beneficiados con liquidaciones laborales millonarias que ya fueron denucniados ante la Contraloria Municipal

Aunque sin adelantar nombres, el representante legal del Ayuntamiento en Solidaridad señala que se trata de al menos 12 ex colaboradores de la ahora concejal, Laura Esther Beristáin Navarrete quien en forma irregular se aprobaron finiquitos por motos hasta de tres millones de pesos.

“Hay casos de trabajadores que por solo seis meses de trabajo se les aprobaron liquidaciones de hasta 400 mil pesos, los cuales fueron autorizados por la propia presidenta municipal”, explica el Sindico del Ayuntamiento, Pérez Vera.

Entre otros resultaron beneficiados, el ex Oficial Mayor, el Contralor Municipal, el Coordinador de Unidad, el ex Secretario Particular de la ex alcaldesa, el ex titular de Evaluación, así como una larga lista de directore s de áreas.

Apenas el martes, el Contralor Municipal en Solidaridad, Eduardo Arreguín Chávez explicóa La Verdad Notivias que se habían encontrado diversas irregularidades en la conclusión del periodo de gobierno de Laura Beristáin, en donde se gastaron millonarios recursos de forma ilegal.

“Debido a la secrecía del asunto no podemos abundar en mas datos de los presuntos responsables entre los que hay una partida de Personal Especializado, Directores Generales y Asesores Técnicos”, que explica el Síndico en su momento serán llamados a rendir cuentas.

Y concluye que, ninguno de los funcionarios que se vieron beneficiados con los recursos antes mencionados debieron recibir liquidación alguna, porque sus cargos son de confianza y, al concluir la administración en automático causan baja, concluye.

