12 dudas sobre el registro de perros y gatos de Cancún

En Cancún es analizada una propuesta para reformar el Reglamento de Bienestar Animal y obligar a que perros y gatos sean registrados en un padrón. La iniciativa, que también busca aplicar sanciones a los dueños irresponsables de mascotas, ha provocado una serie de dudas por parte de la ciudadanía.

El regidor Julio Méndez Paniagua, presidente de la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal, quien impulsó los cambios, explicó que se votarán en una próxima sesión del Cabildo.

Entre las dudas están cómo funcionará el registro de mascotas y quién será el encargado de aplicar las multas. Además, quién se va a hacer cargo de recoger a las mascotas que anden en las calles y bajo cuáles criterios.

Julio Méndez Paniagua, presidente de la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal

1.- ¿Para qué le servirá al Municipio que alguien registre a su mascota?

Para llevar el control de animales caninos y felinos que hay en nuestro municipio y saber en qué condiciones se encuentran y, para el momento de una captura, como un primer paso, poder hacer una llamada para informarle al propietario que puede pasar a recoger a las mascotas.

2. ¿Para qué le servirá a un ciudadano registrar a su mascota?

Para que, en caso de extravío, pueda recurrir en primera instancia a Bienestar Animal para ver si se encuentra en las instalaciones y fácilmente poder acreditar la propiedad y que les sean devueltos.

3. ¿Cada animal tendrá algún número de registro? ¿Para qué servirá?

Sí, se va a contar con un registro, el número de propietario y el domicilio en el que habita la mascota. Esto facilitará la búsqueda, en caso de extravío.

4. ¿Deben ser registradas todas las mascotas o sólo las de razas peligrosas?

Aquí es parejo, serán todas las mascotas, sean de raza o no, deben estar empadronadas en la Dirección de Bienestar Animal.

5. ¿Qué instancia va a asegurarse de que la ley se cumpla?

La Dirección de Bienestar Animal y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

12 dudas sobre el registro de perros y gatos de Cancún

6. ¿Quién decidirá qué tipo de sanción será aplicada y bajó qué argumentos?

El tipo de sanción lo establece el mismo Reglamento de Bienestar Animal, es una propuesta de esta dirección, va a ser votada por la Sesión de Cabildo y una vez aprobada se integra al reglamento, donde dirá por el tipo de conducta, el monto de la multa.

7. ¿A cuánto se reduce el tiempo de estancia en Bienestar Animal?

No tenemos un tiempo de estancia, pero se reduce el tiempo de acción o de facultades para la Dirección de Bienestar Animal. Hay un plazo de 15 días en que la Dirección no puede esterilizarlos ni darlos en adopción, por eso se reducirá el tiempo a 72 horas.

8. ¿Qué acciones educativas habrá en torno al cuidado de las mascotas?

Ya hay pláticas con varias asociaciones y rescatistas de animales, vamos a empezar a trabajar con medios de comunicación, en Radio Ayuntamiento y con colegios.

9. ¿Por qué se darán 72 horas antes de esterilizarlas y darlas en adopción?

Por el bienestar del animal, ya que tiene derecho a tener un segundo hogar.

10. ¿Cuál es el plan para trabajar con los veterinarios en las campañas de esterilización?

Los invitamos públicamente a que se sumen a la Dirección de Bienestar Animal, a que colaboren, entendemos que son médicos particulares, pero mientras se sumen.

11. ¿Habrá operativos de búsqueda de animales que anden en la calle?

No va a ser una persecución de parte del Ayuntamiento, ni una cacería porque no empadronaron a un animal. Vamos a recordar que el tiempo para empadronar es de un año, no va haber ninguna multa, sino lo empadronaste después del tiempo y surge una denuncia ciudadana y se acude y no hay registro allí habrá una multa. Y no es un modo recaudatorio, sólo costaría la plaquita y la puedes conseguir en donde quieras.

12. ¿Quién será el encargado de recogerlos de las calles?

La Dirección de Bienestar Animal.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí