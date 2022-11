10 preguntas a un activista que obtuvo un amparo para consumo lúdico de cannabis.

A fin de promover el libre desarrollo de la personalidad y evitar la criminalización de los usuarios de cannabis, Miguel Ángel Haro, activista de Sonora, consiguió recientemente un amparo federal para el autoconsumo lúdico y recreativo de la marihuana. El defensor de los derechos humanos es uno de los tres sonorenses que cuentan con un amparo para poder consumir cannabis con fines lúdicos.

Aunque afirmó que no es consumidor de la planta, el activista dijo que busca promover el derecho al consumo lúdico a través un amparo, cuyo proceso puede tardar varios meses, no obstante, resulta ser un instrumento poderoso para evitar la criminalización de los consumidores.

En entrevista para La Verdad, el activista sonorense recordó que la Cofepris es la encargada de dar los permisos para el autoconsumo de marihuana para uso lúdico, toda vez que no se puede prohibir a la ciudadanía el desarrollo de la libre personalidad, además de que este organismo es una forma de reducir los índices delictivos derivados del narcotráfico, principal encargado de la venta y distribución de la marihuana en México.

Agregó que cada vez hay mayor número de personas en Sonora que buscan promover un amparo para el autoconsumo recreativo de cannabis, aunque la finalidad no es alentar el consumo de la marihuana, sino prevenir la criminalización y establecer una posición política en contra de la violencia generada por el narcotráfico.

¿Desde hace cuánto eres activista?

Tengo muchos años de activismo en todas las luchas progresistas, pero del 2009-2010 para acá estoy en la legalización de la marihuana, y de las drogas en general, por la violencia en el país que se acrecentó con Calderón y otra vez está resurgiendo.

¿Qué significa el fallo de la SCJN a favor del consumo de marihuana?

Es el primer paso para ir en busca de la paz que se le sigue negando el país, porque el narcotráfico no es de hoy, es desde el siglo pasado. Tuvieron que pasar muchos años para que otros progresistas le metieran velocidad a este tema para que se lograra que la marihuana se aceptara. Claro que la violencia no se acabará con la legalización de las drogas pero sin duda se verá reducida.

¿Cómo fue que conseguiste este permiso?

El 3 de noviembre de 2021 presenté mi solicitud a Coesprisson, aquí (en Sonora) se tiene que presentar en las dependencias estatales que es Coesprisson, que es similar a Cofepris a nivel nacional.

Entonces yo presenté a Cofepris pero en un módulo que tienen aquí en Coesprisson, y me la respondieron el 2 de mayo de 2022. Yo fui a recibirla a finales de junio y mi amparo lo presenté como el 4 de julio en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, ya tenía yo otra demanda de amparo del Juzgado Segundo a nombre de Hugo Francisco Ávila Romo, también por lo mismo.

Ya no te niegan el permiso, sino que te dicen que no tienen facultades, te dicen: No tengo facultades para responderte, a pesar de que la Corte dijo que era constitucional fumar marihuana.

Entonces ya no te niegan, te omiten la negativa, pero el Juzgado Segundo cuando me resolvió fue un poco conservador, si me consiguió el amparo de la persona que mencioné pero para los efectos que emitiera Cofepris uno escrito, donde siguiendo una ejecutoría de la Corte resolviera sobre la solicitud.

Entonces fui al Juzgado Décimo Cuarto Distrito y les expliqué que era un asunto que la Corte hace mucho había resuelto y que la única forma de darme el amparo era otorgarme el permiso, ordenar a Cofepris que me diera el permiso, y sí, me conceden el amparo para los efectos y Cofepris me otorga el permiso para fumar marihuana. Ahorita estoy en el proceso de se ejecute el amparo y luego que Cofepris me de mi permiso.

En el amparo que presenté en el Juzgado de Segundo Distrito, Cofepris todavía no da cumplimiento a la resolución pero yo espero que pronto de respuesta, ya el Juzgado le solicitó que me diera respuesta pero hasta ahorita no ha dado, espero que este mes pudiera responder otorgando el permiso para fumar marihuana de manera personal al compañero Hugo Francisco.

Entonces tengo estos dos amparos y quiero ver qué mas gente abre el amparo para seguir empujando y se de cuenta Andrés Manuel (López Obrador) que por aquí por el Noroeste, y todo el país, quiere la legalización de la marihuana y es imposible ya pararla para seguir en este camino hacia la paz, que parece utópico a veces, y ese fue más o menos el recorrido que hice.

El 27 de junio metí el amparo, el 4 de julio presenté la demanda y en octubre me resolvieron. En materia de amparo es mucho más rápida la resolución. Donde puede tardar de 4 a 6 meses que te den la respuesta es en Cofepris porque estamos más lejos del centro del país y también tiene que ver con un retardo estratégico para que la gente se desanime.

¿Cuánto tiempo es vigente el amparo?

El amparo ya está concedido, ya no pueden echarse pa'tras, lo que no tengo claro todavía es la licencia del permiso de fumar marihuana. Pero como ya nos dieron el amparo no creo que sea conducente estarse amparando a cada rato, pero como no hay una regla establecida nos pueden salir que por un año, aunque ya saben ellos que tenemos un amparo.

¿Qué incluye el amparo?

El fumar marihuana de manera personal en tu casa y en lugares públicos sin que afecte a terceros, no dice que prohíbe fumar en lugares públicos. No debo de portar más de los 5 gramos de la marihuana, esas son las únicas limitantes.

¿Cualquiera que solicite el amparo lo puede conseguir?

Sí, tienes que ser mayor de edad, no hay criterios específicos. Que cumplas el trámite y te esperes los meses que te van a responder. Hasta ahorita no he visto que no te reciban la solicitud, que te digan nos tienes que traer 200 copias o una serie de registros, no.

Lo que nos piden aquí son tres juegos del documento para solicitar el documento libre que se le llama, copia de CURP, copia de credencial de elector, domicilio, teléfono y correo electrónico, con eso basta. Nada de documentos adicionales, basta con que se haga la solicitud y seas mayor de edad. Se quedan 2 juegos ellos, te regresan 1 de recibido y se van a Cofepris.

¿Qué sigue después de lograr el permiso?

No fumo yo en específico, lo hago por el activismo, pero me imagino que cuando me den el permiso, se hablaba en la ley de tener de 8 a 6 plantas por persona, entonces como vivo en una casa chica nomás voy a poder sembrar 1 en una maceta y lo voy hacer para seguir con todos los pasos, que vaya viendo la gente que sí está mi mata creciendo y voy aprender cómo se siembra y cómo debes de cuidar la planta y todo eso.

Si soy consumidor, ¿qué se permite y qué se prohíbe?

Una parte personal, no debes permitir que la adicción no te supere. Como el alcohol y el cigarro, no te vas a poner a fumar marihuana enfrente de niñas y niños porque el ejemplo es el que arrastra. Si lo que quieres es no causar daño, no lo haces frente a menores de edad y adolescentes. En la calle, tener respeto por la gente. Sí cuidando estos aspectos para que todo sea de una manera más responsable.

Los problemas más fuertes en toda causa penal es que todos los que causan daños están bajo el influjo del alcohol o drogas más fuertes que la marihuana, entonces ese tipo de cosas hay que cuidar para poder hacer que la gente se convenza de que es algo menos peligroso fumar marihuana.

¿Qué significaría la legalización en México?

A medida que vamos aceptando diferentes formas de pensar, vamos hacia una sociedad mejor. La legalización de la marihuana significaría un gran paso a la paz de este país, sobre todo que la marihuana tiene muchos usos y le sirve a la gente para tratamientos médicos o muchas otras cosas que se cruzan con otras luchas y se crea una sinergia o solidaridad que suma respeto y paz en el país, creo que vamos bien y cosas como esta son los pasos que necesitamos para la legalización.

¿Por qué se ha retrasado la legalización?

Se ha retrasado porque Andrés Manuel (López Obrador) no ha querido darle el empuje necesario ahora, pero se va a legalizar. Es triste ver que de los dos bandos, de los correctos o incorrectos, como se quieran llamar, se estén echando balazos porque se va a legalizar la marihuana.

AMLO retrasa pero si ve que las cosas tienen que avanzar pues las deja fluir, entonces me parece que el problema ahorita es Andrés Manuel por parar en una estrategia siguiéndole el rollo a los americanos, como siempre, de que no se debe legalizar para que ellos puedan seguir mandándonos las armas que les compramos y seguir supuestamente deteniendo el cerco de las drogas, pero mientras ellos van legalizando aquí nos van matando gente todos los días.

