10 cosas que no debes de hacer para recibir el año nuevo

Las celebraciones para recibir el Año Nuevo, son un fenómeno global que se encuentran envueltos en mitos y supersticiones que la misma sociedad ha adaptado para conseguir dinero, salud, suerte y abundancia durante el siguiente año.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues de acuerdo a la tradición china, existen ciertas acciones o rituales, que si se realizan durante el último día de este 2022, podrían tener un efecto contradictorio y en lugar de atraer cosas buenas, las pueden ahuyentar.

¿Qué no hacer para recibir el Año Nuevo?

1.-Pelearse no es la solución

Discutir o generar conflictos durante el último día del año y el primero, puede ocasionar que a lo largo del 2023 siempre te veas envuelto en problemas y pongas en riesgo tus relaciones personales.

2.-No usar tijeras o cuchillos

Estos objetos representan odio, peligro y personas que serán recortadas de la vida de quienes utilicen estos elementos. La mujer tampoco debe cocinar: si tiene que hacerlo, es mejor el día anterior y consumir esa comida en Año Nuevo.

3.-¡Aguas con la vajilla!

Durante la cena es muy común que haya uno o varios descuidados que por accidente rompe un plato o una copa. Pero de acuerdo a la tradición, esto podría ocasionar problemas económicos durante el nuevo año.

Si esto llegara a suceder, es importante recoger todos los fragmentos y mantenerlos juntos en un recipiente.

4.-No saques la basura

Es normal que después de la fiesta, los anfitriones limpien su casa o que saque la basura . deben de evitarlos pues esto va contra la prosperidad y la suerte del hogar.

5.- No te laves el cabello

De acuerdo con la tradición china, el lavarse el cabello durante los últimos momentos del 2022 puede ocasionar que pierdas la mala suerte que el destino te tenía preparado para ti. No significa que no te bañes, solo no lo hagas minutos antes de finalizar el año.

6.- Evitar tomar siestas

Muchas personas acostumbran a tomar siestas durante las tardes del 31 para recargar baterías para las celebraciones de la noche. Evitarlas hará que no haya cansancio o vagancia durante el próximo año.

7.- No vestirse de negro

Es un color que se relaciona con la muerte, por lo que no es recomendable vestir prendas de este tipo. Recuerda que solo son supersticiones pero es mejor prevenir.

8.- No digas su nombre

Si el 1 de enero algún familiar, amigo o conocido te despierta, no digas su nombre al momento, pues hacerlo te generará una dependencia excesiva durante los doce meses que dura el año o sentirás una añoranza por estar con esta persona.

9.- No pierdas tus cosas

Evita extraviar objetos personales como las carteras, llaves o incluso tu teléfono durante la despedida del año viejo, ya que este acto simboliza la pérdida de dinero durante el siguiente año.

10.- No te rasures

De acuerdo a esta tradición china, el afeitarse o cortarse las uñas puede ser un hábito que te podría traer dolor en todas tus relaciones personales.

