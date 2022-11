10 consejos de estilo de vida saludable para adultos.

La clave para una dieta saludable es comer la cantidad correcta de calorías según su nivel de actividad, de modo que equilibre la energía que consume con la energía que usa.

Si comes o bebes más de lo que tu cuerpo necesita, engordarás porque la energía que no utilizas se almacena en forma de grasa. Si come y bebe muy poco, perderá peso.

También debe comer una amplia variedad de alimentos para asegurarse de que está recibiendo una dieta equilibrada y que su cuerpo recibe todos los nutrientes que necesita.

1. Come una variedad de alimentos

Para una buena salud, se necesitan más de 40 nutrientes diferentes, y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos. No se trata de una sola comida, se trata de una elección equilibrada de alimentos a lo largo del tiempo que marcará la diferencia.

Un almuerzo rico en grasas puede ir seguido de una cena baja en grasas. Después de una gran porción de carne en la cena, quizás el pescado debería ser la elección del día siguiente.

2. Basa tu dieta en alimentos ricos en carbohidratos

Aproximadamente la mitad de las calorías de nuestra dieta deben provenir de alimentos ricos en carbohidratos, como cereales, arroz, pasta, papas y pan. Es una buena idea incluir al menos uno de estos en cada comida. Los alimentos integrales, como el pan, la pasta y los cereales integrales, aumentarán nuestra ingesta de fibra.

3. Reemplaza las grasas saturadas con grasas insaturadas

Las grasas son importantes para la buena salud y el buen funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, demasiado puede afectar negativamente nuestro peso y salud cardiovascular. Los diferentes tipos de grasas tienen diferentes efectos sobre la salud, y algunos de estos consejos podrían ayudarnos a mantener el equilibrio adecuado:

Debemos limitar el consumo de grasas totales y saturadas (a menudo provenientes de alimentos de origen animal), y evitar por completo las grasas trans; leer las etiquetas ayuda a identificar las fuentes.

Comer pescado 2-3 veces por semana, con al menos una ración de pescado azul, contribuirá a nuestra correcta ingesta de grasas insaturadas.

A la hora de cocinar debemos hervir, cocer al vapor o al horno, en lugar de freír, quitar la parte grasa de la carne, utilizar aceites vegetales.

4. Cinco raciones de frutas y verduras a día

Las frutas y verduras se encuentran entre los alimentos más importantes porque nos aportan suficientes vitaminas , minerales y fibra. Debemos intentar comer al menos 5 raciones al día. Por ejemplo, un vaso de zumo de fruta fresca en el desayuno, quizás una manzana y un trozo de sandía como snacks, y una buena ración de verduras diferentes en cada comida.

5. Reduce la ingesta de sal y azúcar

Un alto consumo de sal puede resultar en presión arterial alta y aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay diferentes maneras de reducir la sal en la dieta:

A la hora de hacer la compra, podríamos elegir productos con menor contenido de sodio.

A la hora de cocinar, se puede sustituir la sal por especias, aumentando la variedad de sabores y sabores.

A la hora de comer, ayuda no tener sal en la mesa, o al menos no añadir sal antes de la degustación.

El azúcar proporciona dulzura y un sabor atractivo, pero los alimentos y bebidas azucarados son ricos en energía y se disfrutan mejor con moderación, como un capricho ocasional. Podríamos usar frutas en su lugar, incluso para endulzar nuestros alimentos y bebidas.

6. Controla el tamaño de las porciones

Comer una variedad de alimentos, regularmente y en las cantidades adecuadas es la mejor fórmula para una dieta saludable. Saltarse las comidas, especialmente el desayuno, puede conducir a un hambre fuera de control, lo que a menudo resulta en comer en exceso sin poder hacer nada.

Los refrigerios entre comidas pueden ayudar a controlar el hambre, pero los refrigerios no deben reemplazar las comidas adecuadas. Para la merienda podemos elegir yogur, un puñado de frutas o verduras frescas o secas, frutos secos sin sal, o quizás un poco de pan con queso.

Prestar atención al tamaño de las porciones nos ayudará a no consumir demasiadas calorías, y nos permitirá comer todos los alimentos que nos gustan, sin tener que eliminar ninguno. Cocinar la cantidad correcta hace que sea más fácil no comer en exceso. Algunos tamaños de porción razonables son: 100 g de carne; una pieza mediana de fruta; media taza de pasta cruda.

Usar platos más pequeños ayuda con porciones más pequeñas. Los alimentos envasados, con valores calóricos en el paquete, podrían ayudar a controlar las porciones. Si comemos afuera, podemos compartir una porción con un amigo.

7. Bebe mucho líquido

Los adultos necesitan beber al menos 1,5 litros de líquido al día o más si hace mucho calor o son físicamente activos. El agua es la mejor fuente, por supuesto, y podemos utilizar agua del grifo o agua mineral, con gas o sin gas, sola o de sabores. Los jugos de frutas, el té, los refrescos, la leche y otras bebidas pueden estar bien, de vez en cuando.

8. Mantén un peso corporal saludable

El peso adecuado para cada uno de nosotros depende de factores como nuestro sexo, altura, edad y genes. Estar afectado por la obesidad y el sobrepeso aumenta los riesgos de una amplia gama de enfermedades, incluidas la diabetes , las enfermedades cardíacas y el cáncer .

El exceso de grasa corporal proviene de comer más de lo que necesitamos. Las calorías adicionales pueden provenir de cualquier nutriente calórico : proteínas , grasas, carbohidratos o alcohol, pero la grasa es la fuente de energía más concentrada.

La actividad física nos ayuda a gastar la energía, y nos hace sentir bien. El mensaje es razonablemente simple: si estamos aumentando de peso, ¡necesitamos comer menos y ser más activos!

9. ¡Muévete!, conviértelo en un hábito

La actividad física es importante para personas de todos los rangos de peso y condiciones de salud. Nos ayuda a quemar las calorías adicionales, es bueno para el corazón y el sistema circulatorio, mantiene o aumenta nuestra masa muscular, nos ayuda a concentrarnos y mejora el bienestar general de la salud.

No tenemos que ser los mejores atletas para ponernos en movimiento. Se recomiendan 150 minutos a la semana de actividad física moderada, y fácilmente puede convertirse en parte de nuestra rutina diaria. Todos podríamos: usar las escaleras en lugar del ascensor, salir a caminar durante las pausas para el almuerzo y hacer tiempo para una actividad familiar de fin de semana.

10. ¡Comienza ahora! y sigue cambiando gradualmente

Los cambios graduales en nuestro estilo de vida son más fáciles de mantener que los grandes cambios introducidos de golpe. Durante tres días, podríamos anotar los alimentos y bebidas que consumimos a lo largo del día y anotar la cantidad de movimiento que hicimos. No será difícil detectar dónde podríamos mejorar:

¿Saltarse el desayuno? Un bol pequeño de muesli, un trozo de pan o una fruta, podrían ayudar a introducirlo poco a poco en nuestra rutina

¿Muy pocas frutas y verduras? Para empezar, podemos introducir una pieza extra al día.

¿Alimentos favoritos altos en grasa? Eliminarlos bruscamente podría devolvernos el fuego y hacernos volver a los viejos hábitos. En su lugar, podemos elegir opciones bajas en grasas, comerlas con menos frecuencia y en porciones más pequeñas.

¿Muy poca actividad? Usar las escaleras todos los días podría ser un excelente primer paso.

