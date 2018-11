1.5 mdp en créditos para mujeres en Chetumal

En la colonia Payo Obispo vive Ely Guadalupe Uitzil Méndez, una mujer dedi­cada al negocio de la pintura textil junto con su madre. Hasta el año pasado, su negocio fue inestable por falta de capital, pero con un crédito que recibió del programa “Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras”, que impulsa el gobernador Carlos Joaquín, lo pudo consolidar y hacer crecer.

Ely Guadalupe, igual que Sara Tah Ramírez, de la colonia Forjadores, y Ma­ría Guadalupe Rocha Baeza son tres mujeres de un total de 319 en Chetumal que, en el año de 2017, re­cibieron créditos por un total de un millón 595 mil pesos, capacitación y seguimiento hasta tener más y mejores oportunidades de fortalecer su economía mediante negocios propios.

El programa “Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras” es resultado de un compromiso de campaña del gobernador Carlos Joaquín de dar­le a las mujeres más y mejores oportunidades para que tengan sus propios negocios, contribuyendo así a la disminución de la desigualdad, y accedan a alternativas que no tuvieron en gobiernos ante­riores que se dedicaron a beneficiar a un grupo de privilegiados.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), cuya titular es Rocío Moreno Mendoza, en coordi­nación con el Instituto Quintanarroense de la Mu­jer (IQM) a cargo de Silvia Damián López, ejecuta el programa que apoya las iniciativas productivas para el autoempleo de mujeres de escasos recursos, que generen ingresos que mejoren su calidad de vida.

Desde el inicio de la administración, el gober­nador Carlos Joaquín reorientó las políticas públi­cas para hacer que la economía crezca y se refleje en el bolsillo de la gente como el programa “Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras”.

El programa otorga capacitación y financiamien­to de cinco mil pesos para fortalecer los proyectos, promover la cultura del pago y contribuir a disminuir la desigualdad, de acuerdo con la SEDESO.

Ely Guadalupe pudo comprar insumos suficien­tes para su actividad artesanal, incrementar su pro­ducción, comercializar y pagar el crédito.

Sara Tah Ramírez tiene una tienda de abarrotes que creció con el apoyo. Durante muchos años atrás, necesitaba capital de trabajo, pero nadie le hizo caso.

“Me acerqué a ‘Platícale al gobernador’ y me dijeron que sí me apoyarían; me visitaron y me dijeron que sí, que el apoyo sería real. Hoy veo que efectivamen­te se hizo realidad y me siento muy bien, la verdad”, comentó.