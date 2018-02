Multa de 3.5 MDP contra Aguakan por malas prácticas

3.5 MDP contra Aguakan por malas prácticas

Entre las razones de suspensión se encuentra que el proveedor no informa de forma notoria y visible el monto total a pagar por los servicios que ofrece en particular del servicio de tarifa comercial.

Este hecho no implica la suspensión del servicio de agua potable para la ciudadanía. En cumplimiento de su misión de salvaguardar los derechos básicos de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Playa del Carmen aplicó la medida de precautoria consistente en la colocación de sellos de suspensión de prestación del servicio que comercializa la empresa concesionaria de agua potable Aguakán.

Suspende PROFECO las prácticas comerciales de la empresa Aguakán en Playa del Carmen

Los sellos fueron colocados por los siguientes motivos: no exhibir a los consumidores el monto total a pagar en la tarifa doméstica (no incluir el IVA); no exhibir el costo de los recargos de las mensualidades vencidas; no acreditar documentalmente la veracidad de su publicidad exhibida y no acreditar documentalmente los expedientes del cambio de medidores de la empresa consesionara del agua potable en el estado, que también se demandará por la presidencia municipal.

Ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, presentó formalmente la solicitud para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) revise las denuncias de incumpliendo de Aguakan que los ciudadanos afectados hicieron públicas ante la autoridad.

Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal de Solidaridad

Recordó su anuncio de que no superaría el 15 de febrero próximo, la demanda por el mal servicio que presta la empresa Aguakan a los usuarios de Solidaridad, confirmó la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez. Reiteró que el documento se basa en quejas ciudadanas por bajo bombeo, abasto racionado, producto de mala calidad y, a la fecha, la empresa no cuenta con un plan de emergencia para hacer frente a contingencias.