Molestia ciudadana por los protocolos del 911.

Debido al largo proceso y cuestionario que se realiza al marcar el número de emergencias 911, existe una molestia ciudadana, reconoció el director del C-4 en Cozumel, Anuar García.

El funcionario, señaló que los ciudadanos tienen un concepto equivocado de los protocolos para recepcionar las llamadas de emergencia.

“La gente tiene un concepto equivocado del protocolo de la llamada, cuando nosotros recibimos la llamada lo que tenemos que tener son los datos exactos de a dónde se les va a enviar la unidad médica o la patrulla, en ese sentido cuando el operador está completamente seguro de saber en dónde se encuentra el domicilio es cuando se manda la unidad”.

Explicó que es gracias a que se cuenta con la información detallada, es como se puede enviar a las unidades a prestar el servicio.

Anuar García, director del C-4 en Cozumel.

Inconformidad con el servicio del 911

“Independientemente que después se quede la operadora en línea tomando datos importantes para llenar la papeleta, en el momento en que el operador está seguro de la dirección se manda la unidad. No se puede hacer antes, ya que perderíamos tiempos importante al despachar una unidad, sino sabemos a dónde va a ir; sin embargo, nuestros tiempos de llegada con las unidades a los puntos solicitados en la isla de Cozumel, son muy buenos comparándolos a nivel estatal y nacional”.

También aprovechó a pedir la ciudadanía cozumeleña, hacer buen uso del número de emergencias y tener lo más claro sus datos del domicilio al solicitar la ayuda.

“Es importante saber si el lugar está cerca de algún súper, farmacia o algún establecimiento que nos pueda dar alguna referencia de donde está pasando la situación, para que el operador ubique más rápido donde están situados y en su defecto la dirección correcta para que no perdamos tiempo de mandar una unidad donde no es el domicilio correspondiente. Tenemos que aprender hacer buen uso del 911, es una herramienta muy importante en estos tiempos donde la tecnología nos invade y también no hay que realizar llamadas de emergencias falsas, tan solo a finales del mes de febrero de este presente año el 60 por ciento de las llamadas que recibimos eran falsas”, explicó Anuar García.