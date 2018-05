“La planilla del pueblo”, por Aguilera Negrón

De cara a los comicios del 1 de julio surge el movimiento “La Planilla del Pueblo” en Puerto Morelos, que no sólo busca rescatar de la desesperanza y del estado de indefensión a los residentes del onceavo municipio, sino también impulsar el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, destacó Juan Pablo Aguilera Negrón, candidato a presidente municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Hace 20 años emigré al bello estado de Quintana Roo, como muchos de ustedes, vivo con mi familia en el Puerto, el casco antiguo y hoy comparto el dolor que la terrible situación que predomina a lo largo y ancho de su territorio, nos ocasiona”, afirmó Aguilera Negrón.

Juan Pablo Aguilera Negrón, candidato a presidente municipal

De acuerdo con el candidato los portomorolenses son víctimas de sus autoridades corruptas y sin escrúpulos, una situación que ha ocasionado que se sientan frustrados e impotentes, y que ven al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como una nueva esperanza para rescatarlos de un estado de indefensión y que plantean un mejor futuro para todos.

Aguilera Negrón, es originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, nació el 28 de junio de 1976, es el segundo de tres hijos en un matrimonio que les inculcó el valor de la convivencia, compartir, de ser respetuoso de los demás y del fruto proveniente del trabajo, quien se rige por los principios de No mentir, No robar y No traicionar, ideales de Morena.

Previó al arranque de campañas rumbo a la presidencia municipal de Puerto Morelos, nace el movimiento “La Planilla del Pueblo”, que busca lograr un cambio encabezado por ciudadanos libres y comprometidos, para que sus familias habiten el Ayuntamiento y construyan un mejor futuro para todos.

“No pudiendo permanecer ajenos a las problemáticas de nuestro municipio, Puerto Morelos, hemos conformado un proyecto incluyente, con la participación de todas aquellas personas que habitan en él, los cuales formamos parte de un mismo objetivo, rescatar de la desesperanza y el estado de indefensión en que se encuentra”, aseveró el candidato.