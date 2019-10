Gerente Hotelero acusado de acoso sexual en Riviera Maya en la mira de autoridades



Ante la denuncia contra José Gabriel Sheiman de la Parra, gerente de ventas de complejo hotelero ubicado en la Riviera Maya, por acoso sexual, misoginia, acoso laboral y lo que resulte, en agravio de una de las empleadas, el gobierno del estado a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales se comprometio a aplicar todo el peso de la ley.

A Sheiman de la Parra desde el pasado mes de junio se le denunció penalmente por incurrir en prácticas deleznables en perjuicio de trabajadoras hoteleroa, hechos que proyectan una imagen denigrante en un destino turístico tan importante y catalogado entre los líderes a nivel mundial.

La demanda penal se asentó en la carpeta de investigación con número de caso FGE/QR/BJ/09/19304/2019, por el delito de acoso sexual, más lo que resulte, por lo que las autoridades ministeriales ya investigan los hechos denunciados por una de sus víctimas.

Cabe recordar que semanas atrás, José Gabriel Sheiman fue señalado por trabajadoras de este complejo hotelero por incurrir en actos de prepotencia y maltrato laboral, incluso al grado de acosar sexualmente a las empleadas, abusando de su puesto.

Conducta agresiva y misógina

Sheiman de la Parra se ostenta como gerente de ventas de uno de los grupos hoteleros más grandes asentados en la Riviera Maya, por lo que su conducta contrapone los esfuerzos de los empresarios turísticos por mantener la buena imagen y liderazgo de los destinos vacacionales de Quintana Roo.

El gerente hotelero es conocido por su agresividad hacia sus compañeros de trabajo, es pecialmente mujeres, “siempre con una actitud frustrada que lo impulsa a humillar a todos, pero su prepotencia tiene un complemento más desagradable, su extrema misoginia”, destacaron las autoridades del caso.

Lo más desconcertante y que no se concibe es que en los más de 22 años que lleva trabajando para el hotel no haya sido despedido, ni siquiera amonestado por lo que Sheiman de la Parra continúa con sus comentarios misóginos, agresivos, machistas y prepotentes, no solamente frente a sus compañeras y compañeros de trabajo, sino ante supervisores, como la que lleva por nombre Mayra, quien se supone que está ahí para proteger los derechos de sus subordinadas, pero al contrario, la protección parece ser hacia los que maltratan y humillan a la clase laboral, por la ausencia de reportes de parte de los superiores.

Varios empleados le han retado a golpes o se han peleado con él a gritos. Y en el caso de las ofensas a las mujeres, la situación se torna aún más dramática. La mayoría prefiere no denunciarlo por temor a perder su empleo, por lo que se toma la libertad de abusar de su posición para acosar sexualmente a las empleadas, gritarles públicamente o difamarlas con todo tipo de comenntarios machistas, hasta el extremo de señalarlas de prostitutas.

Sin embargo, fueron precisamente las féminas quienes han decidido ponerle un “hasta aquí” al misógino gerente y han procedido a denunciarlo penalmente, para que sean las autoridades de justicia las que pongan un castigo ejemplar a las humillaciones y bajezas de José Gabriel Sheiman.

El abogado de una de las víctimas confirmó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado han dado trámite al número de caso FGE/QR/BJ/09/19304/2019, por el delito de acoso sexual, por lo que las investigaciones ya están en curso y se espera que pronto se logre poner tras las rejas al prepotente y acosador gerente hotelero.

Cero Impunidad

Se tiene la instrucción del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, de cero impunidad, en todos los delitos, y mucho más cometidos contra la mujer o los grupos más vulnerables, pues es un daño muy severo a la psique de la víctimas", destacó la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón.

Todos los delitos de violación se siguen de oficio, hoy en día protegemos a las niñas y los niños y los que han sufrido éste flagelo, lo trabajamos de manera inmediata, pues hemos detectado que las víctimas son agredidas sexualmente por personas muy allegadas a ellos, ya sea un amigo, o un pariente.

La Fiscal Reyes Pinzón, puntualizó que "Lo peor del caso es que las víctimas de delitos sexuales sufren daño en su psique; su cuerpo es vulnerado, por ello la primera instrucción del estado es salva guardar la integridad de las víctimas, pues, se vulnera su cuerpo, de manera abrupta es violentado y daña lo más íntimo de tu ser".

Indico que siguiendo los protocolos de atención a víctimas, el Estado trabajan de manera cordinada con dependencias como al de Salud, para brindar todo el apoyo gratuito a las personas que padecen éste flagelo, pues no es sólo solo presentar denuncia, las victima requieren atención médica, psicológica y jurídica desde que inicia el proceso hasta que concluye.

"Tan severos somos contra los agresores sexuales que en el mes de septiembre se solicitaron 18 órdenes de aprehensión, de las cuales 13 ya están cumplidas, un número considerable, las trece ya están en prisión preventiva oficiosas. De estas trece ordenes 10 han sido ejecutadas en Benito Juárez.

Por último, comentó que de igual manera, serán tan duro contra las personas que violen a menores de 14 años de edad, pus la penalidad podría ser de 30 a 50 años de prisión, y recalcó que sobre todo porque las personas que cometen la violaciones a menores, son de la confianza de ellos.



Caja de datos:

En septiembre la Fiscalía Especializada en delitos sexuales solicitó 18 ordenes de aprehensión

De las 18 ordenes de aprehensión giradas ya fueron cumplimentadas 13 contra presuntos criminales sexuales.

Individuos que violen a menores de 14 años recibirán sentencia de 30 a 50 años.