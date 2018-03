¿Dónde está el papá de Borge?

El 21 de febrero del 2018 a las 12:50 horas mientras pegaba el barco denominado Caribe I en la terminal marítima de Playa del Carmen, sufrió una explosión dejando lesionadas a 31 pasajeros; rápidamente la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V. se deslinda de responsabilidades comunicando que su maquinaria y equipo se encontraba trabajando adecuadamente, por lo que desconocen el motivo del incidente.

Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo

Siguiendo con los datos que han arrojado las investigaciones de la PGR y del FBI contamos lo acontecido desde esa fecha, mucho ojo que no acusamos a nadie. Después de varios días de investigación se encontró que Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo y propietario de Barcos Caribe, se encontraba viajando en esa misma ruta, esto se sabe por una grabación en poder de la Agencia de Investigación Criminal, personas que lo han visto han relatado que se observa a Roberto Borge Martín subir al barco acompañado de otra persona del sexo masculino con una mochila y cuando bajaron de la embarcación en el muelle fiscal de Playa del Carmen el sujeto no traía la mochila y se vio al papá del ex gobernador bajar apresuradamente, resultando ileso.

Perito de la PGR aseguran que ese video “podría ser la evidencia clase de que se trató de un autoatentado”, esto con el fin de cobrar el seguro de la embarcación de por lo menos 4 millones de dólares a cargo de Seguros BANORTE. Sin embargo, el Capitán Jefferson Marín Flores, gerente de operaciones de Barcos Caribe y quien ha sido el vocero de esta empresa después de los actos sucedido ha desmentido esto y dijo que es “un acto muy bajo y sin fundamento” y añadió que se encuentran colaborando con las autoridades SEMAR y PGR para las investigaciones necesarias.

¿Dónde estará el papá de Borge?

Después de lo ocurrido lo más común sería que el mismo propietario de la naviera, Roberto Borge Martín sea quién haga estas declaraciones o de la cara antes estas supuestas acusaciones, sin embargo, no se le ha visto en la isla de Cozumel como de costumbre en sus actividades diarias, ni en su negocio “Hotel Caribe”, lugar donde reside

Uno de los negocios del papá del ex gobernador, Roberto Borge.