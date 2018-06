Aseguran que es imposible hacer fraude electoral

En redes sociales habían rumores de gente diciendo que si no acuden a votar antes de las 12 del día las boletas se acabaría y no podrán ejercer su derecho, situación que Ulises Aguilar Estrella, presidente del consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en Cozumel, desmintió, “es totalmente falso, cada casilla tiene un número de boletas que corresponde de acuerdo a lista nominal, para que se acabaran las boletas tuvieron que haber pasado todos los que se encontraran en esa lista”.

Con relación a la desconfianza que tiene la gente cada año de que borren sus votos, los cambien o que metan boletas ya marcadas, el presidente del consejo en Cozumel explicó el proceso que se tiene, “sabemos que durante la jornada electoral están todos atentos a lo que se tiene en las urnas, tenemos a los representantes del partido, que en esta ocasión van a ser 10, vamos a tener a 6 funcionarios en la urna, además de toda la gente que le gusta estar enterada de lo que sucede; cuando es la hora del cierre de la votación, es cuando se hace el escrutinio y cómputo, donde se cuentan las boletas, entonces, en ese momento se ponen las boletas en las mesas y se dividen por partido político, es ahí, donde se hace el conteo de cuántos votos tuvo cada partido político, si nos ponemos a ver no existe un momento para que un ciudadano haga un fraude, todo esto es inmediato y está a la vista de todos”.

“También sé que hay mucha gente que dice que cuando ya se llevan las boletas a las oficinas del IEQROO se puede hacer fraude, pero quiero decirles que esto tampoco es posible, lo que se contó en el escrutinio y cómputo en la casilla se asienta en un acta, y esa la firman y la tienen en su poder todos los representantes de partido; lo que nosotros hacemos en la oficinas es resguardar el paquete electoral con las boletas, no las tocamos ni hacemos un recuento en ese momento, solo nos vamos a los resultados y hasta ahí es donde nosotros culminamos nuestro trabajo en la jornada electoral”,

Dijo que para los ciudadanos que dudan tienen las puertas abiertas para que asistan a votar y al conteo preliminar para darle fe a lo que tienen miedo, “el primer paso es que vayan a votar, que participen y vean cómo es el proceso de la votación para que no crean situaciones que se van presentando en las redes sociales”.

Recalcó que hay situaciones en las cuales los ciudadanos no podrán votar. “No se les va dejar votar a las personas que no lleven su credencial de elector, ese es el primer filtro; el segundo es que no debe tener manchado el dedo con la tinta indeleble. Pasando estos dos filtros ya comenzamos a ver quienes tienen camisas con algún logo de algún partido, independientemente de que sea de procesos pasados, el emblema es lo que cuenta; los que tengan bebidas alcohólicas o se encuentren bajo este efecto, que porten un arma, que tengan tapado el rostro o que estén causando algún disturbio no podrán emitir su voto”, explicó Ulises Aguilar Estrella.

Por otro lado recordó que quienes vayan a viajar ese día podrán votar en las casillas especiales por Presidente de la República, Diputado y Senador; no podrán votar por el presidente de su municipio y únicamente contará esa casilla con 750 boletas, según lo marca la ley.

Por último recordó que estas elecciones son las más especiales en la historia y que es necesario que la ciudadanía salga a votar.

“Esta vez vamos a elegir a Presidente de la República, Diputado Federal, Senador de la República y a nuestro Presidente Municipal, quien nos va a gobernar por 3 años; por eso es importante el tiempo de veda electoral, para que los ciudadanos reflexionen, estamos eligiendo puestos muy importantes que nos van a representar”, concluyó Ulises Aguilar Estrella, presidente del consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en Cozumel.