Tlaxcala ¡sin problemas! para implementar el INSABI, asegura, Marco Mena

La implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), este 2020, ha dado polémica, pues algunos gobernadores de entidades federativas, se opusieron a dicho programa, pues, dicen que, no saben cómo funciona y que, mermará el presupuesto de salud que normalmente reciben, para el sector salud de sus estados.

Sin embargo, y ante, este panorama de desconcierto, Marco Mena, gobernador del Estado de Tlaxcala, asegura que, no ha tenido ningún problema en integrarse al INSABI, propuesto por la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tlaxcala sin problemas por el INSABI

Marco Moreno, fue entrevistado, minutos antes de entrar a una reunión que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), organizó con las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

En dichas declaraciones, el gobernador Marco Moreno, aseguró, que han surgido temas de riesgo con el INSABI, pues, señaló: “En el caso de Salud, nosotros no hemos tenido dificultades más allá de una semana en la cual tuvimos contacto con el titular del instituto y pudimos entregar medicamentos que se preveía podrían atrasarse, en el caso de cáncer de niños, pero no hemos tenido dificultad que nos motive más allá de ese trabajo inmediato que tuvimos que resolver”.

Gobernador de Tlaxcala aún tiene dudas sobre INSABI

Pese a que, Marco Moreno, no ha tenido problemas con el INSABI, no descartó que, tiene aún ciertas dudas con el manejo y reglas del programa, pues, enfatizó: “tenemos que saber cuáles son las reglas, aún no tenemos las reglas detalladas, sabemos cuáles son los propósitos, el conjunto de objetivos, necesitamos conocer el detalle de las reglas”.

Además, añadió: “pero en relación a cómo se va a interactuar cada tema de modo formal, legal, necesitamos conocer el detalle”.

Tlaxcala revisa seguridad en mesas de trabajo

Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se indicó que, los delegados solo podrán estar en mesas de trabajo referentes a seguridad; por lo que, el gobernador Marco Morena, declaró: “Hubo análisis sobre cómo iban a funcionar las mesas diarias y se llegó a un acuerdo el día de ayer en la comisión de seguridad de Conago, que se aprobó en el pleno del mismo: que cada gobernador, de acuerdo a las circunstancias o coyuntura del estado pueda invitar a los delegados de programas federales”.

También, agregó: “...dependerá de cada gobernador y de las circunstancias estatales cuando se le invite”.

Gobernador Marco Mena, del Estado de Tlaxcala

