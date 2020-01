Raymundo Collins no podrá ser detenido tras se acusado de presunta corrupción

Luego que el ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins fue acusado por presunta corrupción como titular del Instituto de Vivienda (Invi) por parte del gobierno capitalino, el juez de control determinó que el ex titular no podrá ser detenido ya que el delito que se le imputa prescibrió.

Tras darse a conocer los hechos, el juez de control declaró la extinción de la acción penal al respecto al delito del uso legal de atribuciones.

De acuerdo a Milenio, la extinción de la acción penal representa un fuerte revés jurídico para la Fiscalía de Justicia.

Cabe señalar que la denuncia se hizo en 2013, cuando Raymundo Collins era titular del Invi, sin embargo, seis años después, el Ministerio Público reactivó la demanda contra el ex funcionario por el uso ilegal de atribuciones y facultades.

¿De que lo acusan?

El gobierno de la Ciudad de México acusó a Raymundo Collins por una presunta autorización de un desarrollo con un monto de recursos que no correspondió a la de las vivienda de interés social, para la alcaldía Álvaro Obregón.

Por lo que este viernes, se determinó en una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia a petición de la defensa del ex titular del Invi para solicitar al juzgado la extinción de la acción penal.

FGR pide ficha roja contra Collins

El Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés), emita en más de 190 países una ficha roja en contra de Raymundo Collins, ex secretario de seguridad pública en la capital.

De acuerdo con la FGJ, Raymundo Collins cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades en supuestos actos de corrupción, los cuales fueron denunciados en 2013 cuando fungía como titular del Instituto de Vivienda (INVI).

