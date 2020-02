Felipe Calderón tiene nuevo apodo, las redes lo nombran el #CaCalderón

A través de redes sociales, Felipe Calderón Hinojosa, vuelve a ser tendencia nacional; el ex presidente del país y ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), tiene nuevo apodo y con esto se demuestra una vez más que no es el favorito de los mexicanos.

Felipe Calderón el “cacas”

En Twitter, la cuenta @News_Stefano “Fucks News Sociedad Civil Mexicanos Despiertos”, ha revolcado las redes sociales una de sus publicaciones.

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acapara nuevamente la atención de toda la República, aunque para no perder la costumbre, se trata de razones “burlonas” en su contra.

Su nuevo partido político “México Libre”, ha sido objeto de crítica pública, pues millones de habitantes del país se muestran en total desacuerdo en la manera de actuar del ex mandatario; “Dios nos libre de Calderón”.

La publicación de la polémica cuenta de Twitter bautiza a Felipe Calderón Hinojosa como “el cacas” de México:

“Los Dioses nos libren de El Cacas #CaCalderon”

Este texto está acompañado de dos imágenes que han sido compartidas en las redes sociales. En una de ellas aparece la cara del ex miembro panista en forma de excremento y simulando un olor desagradable que sólo las moscas disfrutan. En la otra, aparece el logo modificado de “México Libre” que dice:

“Dios nos libre del genocida y la tartamuda”

Haciendo referencia a su esposa, la ex primera dama de México y ex candidata presidencial Margarita Zavala.

"Los Dioses nos libren de El Cacas #CaCalderon #FeCalAliasElCacas"

Los comentarios de la publicación apoyan totalmente esta iniciativa de llamar a Felipe Calderón “el cacas de México”: Incluso, los seguidores del ex mandatarios también salieron afectados, pues un usuario sugirió llamarlos “caquitos”.

“Y a los seguidores del #CaCalderon hay que llamarlos los #caquitos y así que diferenciarlos de los seguidores del PRIAN aunque al final sean la misma porquería”.

"Y a los seguidores del #CaCalderon hay que llamarlos los #caquitos y así que diferenciarlos de los seguidores del PRIAN aunque al final sean la misma porquería".

Felipe Calderón Hinojosa, ha sido objeto de burlas en incontables ocasiones; los usuarios parecen disfrutar de los apodos con los que bautizan al ex mandatario y las constantes “metidas” de pata que tiene en el ámbito político y social del país.

Comandante borolas

Hace algunos meses, Felipe Calderón, se hizo tendencia en México luego de que fuera llamado “Comandante borolas”.

La situación tomó tanta importancia, que incluso en Google, llegó a identificar al ex miembro del PAN con ese apodo; su biografía en Wikipedia, mencionaba que uno de sus “nombres” era precisamente “comandante borolas”.

Tras darse a conocer el nuevo apodo del mandatario, surgió la pregunta, ¿Quién es el comandante Borlas?

Se trata de un personaje de cine mexicano que ganó más popularidad luego de que Felipe Calderón fuera bautizado con ese nombre y las redes sociales explotaran llenando de comentarios todas sus publicaciones con ese apodo.

