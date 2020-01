MORENA tiene dos dirigentes: ¿se convirtió en un partido bipolar?

Pese a la polémica que, Yeidckol Polevnsky, ha enfrentado desde su llegada a la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), asegura que, no se distraerá ante las medidas que, Alfonso Ramírez Cuéllar, pretende tomar, luego de que, el 26 de enero fue electo como dirigente del partido MORENA por el VI Congreso Nacional Extraordinario.

Yeidckol Polevnsky no aceptara a Alfonso Ramírez Cuéllar

Aunque todo el VI Congreso Nacional Extraordinario votó ayer por Alfonso Ramírez Cuéllar, Yeidckol Polevnsky, asegura que, fue una votación con irregularidades, pues, comentó que, no lo aprueba: “por estar fuera de toda norma, fuera del estatuto y fuera de la legalidad”.

Esto, porque argumentó que, la votación del nuevo dirigente, no se realizó con la cantidad necesaria de legisladores, y tampoco, fue legal.

Yeidckol Polevnsky, precisó: “Tengo tareas marcadas, tengo que seguir en ellas, no me voy a distraer en este tipo de cosas, no sé qué cosas van a hacer, pero obviamente es inaceptable, no han seguido ningún apego a la legalidad. En el estatuto no existen ni los provisionales ni los interinos”.

Yeidckol Polevnsky no está molesta por la votación

Ante la votación que dio el poder al dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar en el partido MORENA, Yeidckol Polevnsky, comenta que no se siente molesta ante las declaraciones y acciones realizadas por el VI Congreso Nacional Extraordinario.

¿Qué dice el dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar?

El nuevo líder de MORENA, votado por el VI Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que, tiene una buena relación de amistad con Yeidckol Polevnsky; por lo que, la buscará para evitar que siga la polarización y haya unidad en el partido.

Alfonso Ramírez Cuéllar, comentó: “este es el primer paso para cumplir un anhelo que teníamos desde hace algunos meses, establecer la unidad y la institucionalidad en el partido”.

Además, el dirigente, agregó:

“Es una presidencia que sale con mucha fuerza. Aquí está la mayoría, nunca nadie puede dudar de que aquí está la mayoría de Morena. Ya hay un nuevo dirigente. Yeidckol y yo somos muy amigos y tenemos una relación excelente. La voy a buscar”.

¿Qué pasará si se aprueba a Ramírez Cuéllar?

La dirigente de Yeidckol Polevnsky, asegura qué, no dejará sus actividades ante la decisión del VI Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, pero, en caso de que, se valide la dirección de Alfonso Ramírez Cuéllar, este, tendrá que realizar la convocatoria para elegir a los legisladores que formaran parte de la nueva dirección del partido morenense.

MORENA con dos dirigentes: partido bipolar

Por otro lado, el legislador morenense, Alejandro Rojas Díaz Durán, comentó que, los dos dirigentes de MORENA, solo reflejan que ahora, MORENA, es un partido bipolar.

