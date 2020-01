Macrosimulacro 2020 fue todo un ÉXITO, asegura Alfonso Durazo

Macrosimulacro nacional de México ¡fue todo un ÉXITO!, asegura, Alfonso Durazo

Este lunes 21 de enero, se realizó el primer macrosimulacro nacional y la Ciudad de México (CDMX), puso alerta a sus ciudadanos, cuando, en punto de las 11:00 horas hizo sonar las alarmas sísmicas de la capital mexicana, y Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló los resultados.

La alerta sísmica en la CDMX, activó la participación de la Guardia Nacional.

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó a todo México que, el esperado macrosimulacro nacional, fue todo un éxito.

Alfonso Durazo asegura que no hubo errores

El secretario de la SSPC, señaló que, el macro simulacro nacional, tuvo la participación de por lo menos 50 millones de mexicanos y aseguró que no hubo ningún error durante su ejecución.

Respecto a los altavoces de la Ciudad de México, indicó que, algunos presentaron algunos inconvenientes, pero que, no fueron graves.

Alfonso Durazo, expresó: “En principio el funcionamiento fue óptimo, pudo haber fallas, pero no representativas. El hecho de que no se registren errores no significa que no haya oportunidades de mejoramiento para los macro simulacros programados en el año”.

Alfonso Durazo informó sobre los próximos simulacros

El titular de la SSPC, comentó que, hubo registro de siete millones de personas resguardas en 100 mil edificios en toda la República Mexicana.

Además, informó que, la Fuerza Armada de México y las instituciones gubernamentales, sirvieron a la ejecución del macrosimulacro nacional con 587 mil 350 personas. También, comentó que, la suma de vehículos que participaron en tierra y en el aire, sumaron 26 mil 803 unidades.

CDMX recibió apoyo de la Guradia Nacional

La Ciudad de México, contó con la participación de 582 miembros de la Guardia Nacional y 7 mil marinos, durante la ejecución del macrosimulacro.

Alfonso Durazo, titular de la SSPC, dio a conocer a los mexicanos que recientemente se registraron 90 movimientos telúricos, y que, la mayoría de estos no fueron percibidos por los ciudadanos, pero que, quedaron constatados en el informe del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Durazo, enfatizó que, realizar macrosimulacros es muy importante, pues, durante, estos, se pone a prueba las medias de respuesta ante las contingencias provocadas por fuertes movimientos telúricos.

Alfonso Durazo, titular de la SSCP, informa del Macrosimulacro

