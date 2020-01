Lilly Téllez y Fernández Noroña protagonizan tremendo agarrón en Twitter

La senadora Lilly Téllez volvió a protagonizar un intercambio de mensajes en Twitter con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a pesar de que ambos pertenecen bancadas “aliadas”.

Fernández Noroña no perdió la oportunidad para llamar “miserable” a la Senadora de Morena, Lilly Téllez, haciendo referencia a su desempeño político, por lo que Téllez no dudo en contestar que no le importan las opiniones del diputado federal por el PT y que su único pendiente es que este no vuelva a compartir selfies en el baño.

Cuide su boquita compañera, que la única miserable, políticamente hablando, es usted. https://t.co/B4Lt2sastk — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 16, 2020

Así es como los dos políticos protagonizaron un nuevo capítulo de sus diferencias, utilizando la red social Twitter como campo de batalla, luego de que Lilly Téllez expusiera los motivos aparentes por los que sufre ataques de parte de militantes y ciudadanos afines a Morena, a lo que Gerardo Fernández Noroña no dudo en responder.

Téllez aprovechó la red social para señalar a los detractores de su trabajo, Héctor Días Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena; Pedro Salmerón, ex director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y al mismo diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, por lo que este último no dudó en responderle que "cuide su boquita".

"Cuide su boquita compañera, que la única miserable, políticamente hablando, es usted", dijo Noroña.

La polémica selfie de Noroña frente al espejo

Al recibir esta respuestas, Téllez continúo el ataque y dejó claro que no le importan los comentarios del diputado y que sólo le preocupa que Noroña vuelva a publicar fotos en toalla.

Me tienen sin cuidado las advertencias de este sujeto.



La verdadera amenaza es que vuelva a publicar sus selfies en el baño �� https://t.co/6ljvsHLvJP — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 16, 2020

"Me tienen sin cuidado las advertencias de este sujeto. La verdadera amenaza es que vuelva a publicar sus selfies en el baño".

Con esto, la senadora de Morena hizo referencia una foto que publicó la semana pasada Noroña en su cuenta de twitter, en donde se le veía con el torso desnudo y envuelto en una toalla.

Eso de bañarse con agua fría en Nueva York es muy peligroso, no lo intenten pequeños, sólo deben hacerlo los profesionales. #NoroñaChallenge. pic.twitter.com/H8Sc6QPDGU — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 9, 2020

No es la primera vez que ambos legisladores usan twitter para intercambiar mensajes de este tipo, ya que Noroña ha afirmado en varias ocasiones que Téllez no debería pertenecer a la bancada de Morena por ser “conservadora”, mientras que Téllez acusa al diputado de ser defensor del régimen “dictatorial” de Nicolás Maduro, en Venezuela.

