AMLO asegura que la mayoría de los gobernadores mexicanos respaldan al INSABI

El nuevo año 2020, trajo consigo la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual, fue propuesto por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, puso sus esperanzas en dicho programa social, para que, todos los mexicanos puedan recibir atención médica de calidad y medicamentos sin costo.

La estrategia en el ámbito de salud, planteada por AMLO, ha puesto algunos retos a las entidades federativas, pues algunos gobernadores creen que, la instauración del INSABI, podría reducir la cantidad de recursos que sus estados reciben en el rubro de salud.

Derivada de la situación, antes señalada, es que, al menos seis gobernadores mexicanos, se opusieron a la implementación del INSABI, el cual, sustituye al seguro popular y promete brindar, sin cuota alguna, sus servicios de salud.

AMLO defiende al INSABI

La molestia y manifestación en contra de INSABI, ha hecho que el gobierno se acerque a las entidades federativas que tienen dudas sobre cómo funcionará el programa; por lo que, esta mañana del 13 de enero de 2020, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha declarado que gran parte de los estados se incorporarán al INSABI y trabajaran de la mano.

El Presidente de México, así lo expresó: "(los estados van) la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos”.

AMLO no obligará unirse al INSABI

El mandatario mexicano, aseguró que, no presionará a los gobernadores para dejar su postura en contra del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pues, señaló:

"No podemos obligar a nadie".

Cabe recordar que el pasado 10 enero, el líder del Estado Mexicano, indicó que, los estados no se ven obligados a firmar convenios con las autoridades federales, para incluirse en el INSABI, y aclaró que, el hacerlo no los dejará sin el presupuesto de salud que, cada estado debe recibir.

Son menos los opositores a INSABI

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalo que tiene nueva información, donde ya no se refleja que sigan siendo seis los gobernadores que se han opuesto a la implementación del INSABI.

El presidente mexicano, expresó: “Tengo la información de que no son seis (gobernadores) y que la mayoría ya ha aceptado y la atención médica en sus estados para población se garantice de manera gratuita y estoy seguro que al final si no todos, porque no podemos obligar a nadie”.

Gobernadores siguen con dudas por el INSABI

Los estados de Baja California, Tamaulipas y Durango, están en contra del INSABI, mientras que, Chihuahua, aceptó el programa y, Jalisco y Guanajuato, no declararon su postura; por lo que, se espera que pronto pronuncien una declaración.

