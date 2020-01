Adherirse a INSABI es comprometerse por la salud de México, asegura López Gatell

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ya fue aceptado por 18 entidades federativas de la República Mexicana, aseguró, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, quien, durante este martes en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también, informó que, faltan 14 estados aún por aceptar, pero que, ya están en proceso.

Pese a los comentarios no tan positivos que los opositores al INSABI, han externado, el subsecretario Hugo López Gatell, comentó que, los estados que se han adherido al programa no han sido obligados.

López Gatell puntualiza sobre la adhesión al INSABI

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que los estados que han aceptado el INSABI no lo han hecho solo por cumplir, pues, su adhesión está basada en que desean trabajar de la mano con el estado mexicano.

El subsecretario Hugo López Gatell, puntualizó: "En una frase, no ceden nada. Su compromiso es el de proteger la salud de las personas y garantizar servicios gratuitos, no es ceder, es comprometerse, eso es lo que se les pide. ¿Qué implica adherirse? Implica no ceder, implica trabajar juntos".

Subsecretario de Salud: INSABI ya tiene asignado presupuesto

Hugo López Gatell, también, señaló que, el presupuesto del INSABI, para este 2020 ya está asignado, y que, los gobernadores de todas las entidades federativas, ya fueron informados oficialmente, sobre la cantidad de recursos que recibirán, para el sector salud de sus estados.

INSABI fortalecerá salud de mexicanos

Además, el subsecretario Hugo López Gatell, enfatizó que, el INSABI, fortalecerá los derechos de los mexicanos para recibir atención médica, pues, ahora, este nuevo sistema podrá beneficiar a quienes, actualmente, no cuentan con seguro social, pues, expresó:

"por el contrario, van a aumentar".

AMLO: 14 estados están analizando el INSABI

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia matutina, aseguró que, los 14 estados que aún están en proceso de implementar el INSABI, no lo están dudando, solo están analizándolo y aún están en el plazo para hacerlo.

AMLO, así, lo expresó: "No quiere decir que estén dudando, simplemente están en el plazo de ley que termina el 31 de enero para analizar la propuesta”.

