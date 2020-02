Gobernador de Aguascalientes reconoce que fue un error decir “palabrotas”

Recordemos que el jueves, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que no le brindará servicios de salud a los foráneos ya que representan un gasto excesivo para el estado, de hecho se refirió a ello con las siguientes palabras: “un gran costo que tiene el servicio de salud del estado (…) es la atención de casi el 25% de foráneos. Estados que no son de Aguascalientes, a la chingada”.

Reconoce error Gobernador de Aguascalientes

Ahora el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, ha reconocido que fue un error el pronunciar una palabrota para referirse al hecho que no dará atención a los foráneos por representar un gasto extra, de hecho él mismo jueves dijo “Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25%”.

#Aguascalientes contará con servicios de médicos de calidad, la salud es prioridad para esta administración por lo que, en conjunto con directivos del sector, realizamos un análisis a detalle para tomar la mejor decisión sobre la incorporación al sistema federal. pic.twitter.com/f06DgAn5he — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) February 6, 2020

Y aunque reconoció su error, Orozco Sandoval, refrendó de nueva cuenta que el objetivo central era respaldar a los Aguascalentenses sobre las personas que lleguen de otros estado del país, pues insiste en que es un gasto sumamente alto.

El Gobernador de Aguascalientes reiteró su prioridad brindar atención médica, primero a la gente de su estado; aunque en esta ocasión dijo que siempre sí el estado brindará atención a los foráneos, pero que serán tratado solamente solo en caso que realmente sea una emergencia médica.

Gobernador de Aguascalientes arrepentido de decir palabrotas, pero no de negar atención a foráneos

“Esta mañana (jueves) pronuncié una palabra que sin duda no fue la más adecuada, dijo Orozco Sandoval, pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los Aguascalentenses”.

Y sin importar qué, el Gobernador dejó claro que en base a las limitaciones de recursos del estado se apuesta a atender en primer lugar a cada uno de los pobladores locales, pero detalló que no se olvidará la obligación constitucional de atender a cualquier mexicana y mexicano en caso de urgencias.

Fue por medio de un video, que el Gobernador de Aguascalientes insistió que el México debe tener un solo sistema de salud donde sean escuchados lo 32 gobernadores para lograr el objetivo del presidente.

