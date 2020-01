Estas son las opciones que el gobernador de Aguascalientes plantea para INSABI

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), continúa provocando discordia y polémica, pues, aun cuando la Cuarta Transformación, indica que, es posible su implementación en todo México, el gobernador de Aguascalientes puntualiza que no podría dar sin costo atención del tercer nivel.

¿Con qué se pagarían los servicios del INSABI?

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), precisó que, ante las quejas por la implementación del INSABI, los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), propone que el servicio sea eficiente y con calidad en el primer y segundo nivel de atención médica.

La GOAN, señaló que, puede ser posible si el 15% de los recursos necesarios para el INSABI son aportados por las administraciones estatales, mientras que el 85% restante, sería una inversión directa del estado mexicano.

Gobernador de Aguascalientes cree en el INSABI

Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado de Aguascalientes, cree que, la atención sin costo del INSABI, para atención médica de tercer nivel, deberá revisarse cuidadosamente.

Domínguez, expresó: “Buscaremos dar primero y segundo nivel gratis, pero el tercer nivel depende del tema presupuestal para no comprometer algo que no vamos a poder; queremos atender a la sociedad en un servicio de salud con calidad, porque podemos ir gratis, pero se nos acaba el dinero en junio y pues ya no va a haber ni para el primer nivel ni para las aspirinas”.

Gobernador Aguascalientes; reunión con el secretario de salud

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que, este martes 21 de enero se reunirá con Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, donde, aseguró que, plantea la opción de mantener el servicio sin costo para atención médica de primer y segundo nivel que, pretende brindar el INSABI a todos los mexicanos.

El funcionario enfatizó: “Alguna mesa de análisis muy técnica de cómo podamos aterrizar el proyecto del Insabi, paulatinamente, corrigiendo algunos temas y aportando algunos otros, acelerando otros. Es que el sector salud es urgente”.

Orozco contempla cuatro puntos importantes para la reunión

El presidente de la GOAN y gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, señaló que, durante su reunión con el secretario de Salud, planea tocar cuatro puntos importantes.

El primero es el financiamiento del INSABI, para servicios sin costo de atención médica de primer y segundo nivel; el segundo, la opción de que, el INSABI no entre a los estados; el tercero, revisar los pagos nominales del sector salud y el cuarto, analizar cuidadosamente, si INSABI podrá dar sin costo atención médica de tercer nivel.

Orozco: México no podrá sostener el INSABI

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, asegura que, el INSABI es un buen programa para México, pero ahora, la nación mexicana no puede soportar su costo, pues, comentó: “Yo creo que no midieron el alcance presupuestal de un proyecto de salud ambicioso, que todos queremos, pero que el país no está para soportarlo financieramente”.

Martín Orozco Sandoval

Con información de Milenio.

