Filtra lluvia en Senado de la República, el techo está defectuoso

El viernes pasado un fuerte aguacero azotó la Ciudad de México (CDMX) lo que acabó por producir contingencias dentro del Senado de la República, pues resulta que el techo no soportó y de nueva cuenta filtró lluvia dejando varias oficinas del recinto, inundadas.

Cabe mencionar que donde filtró la lluvia es el mismo lugar en que se han colocado vidrios templados, sin embargo por la presencia de exposiciones en el Patio del Federalismo, los trabajos de sustitución de vidrios se han visto retrasados y la obra no se ha podido completar.

Ahora bien, según los trabajadores de la empresa, encargada de brindar el mantenimiento del Senado de la República, la zona donde filtra lluvia es en los espacios donde se colocó madera de manera provisional, se mantuvieron los vidrios rotos o donde no se colocó el sello correspondiente, pues en algunos casos los vidrios sólo estarán unos días.

Y es que los recientes estand colocados para exhibiciones impiden avanzar con la colocación de los vidrios, de hecho, donde la obra ha concluido no se han registrado que que la lluvia se filtre.

Por su parte, la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado dijo que se encuentran en un proceso para sustituir los vidrios que forman parte del suelo del Patio del Federalismo así como también que se encuentran pendientes colocar 11 más, los cuales se espera que estén listos el próximo jueves.

Y es que se aclaró que el hecho que filtrara lluvia no es una falla en los trabajos, más bien señaló que se debió al deterioro de los vidrios viejos, los cuales no eran templados y no resistieron el uso intenso al que fueron sometidos, por tal motivo el mismo Senado ha encargado elaborar 167 vidrios templados para puedan ser reemplazados en el piso del Patio del Federalismo.

Dicho lugar tiene un diseño circular por lo que requiere de medidas específicas para cada uno de los vidrios por lo que el trabajo es más minucioso, pero aseguran que el trabajo quedará terminado muy pronto y el Senado de la República estará completado.

