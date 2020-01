Piden a la Interpol ficha roja contra Raymundo Collins, ex titular de la SSP en CDMX

Piden a la Interpool ficha roja contra Raymundo Collins, ex titular de la SSP en CDMX

El Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés), emita en más de 190 países una ficha roja en contra de Raymundo Collins, ex secretario de seguridad pública en la capital.

De acuerdo con la FGJ, Raymundo Collins cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades en supuestos actos de corrupción, los cuales fueron denunciados en 2013 cuando fungía como titular del Instituto de Vivienda (INVI).

La reactivación del caso se da seis años después de haberse interpuesto la denuncia antes mencionada y tras la orden de aprehensión girada en su contra a finales de 2019.

No obstante, la Fiscalía General de la Ciudad de México ha contado con varias trabas como la liberación de Fernando Javier Linares, el ex director jurídico del Invi, ex colaborador de Collins, el cual fue puesto en libertad luego de que un juez determinara que el delito por el cual se le juzgaba ya había vencido su plazo.

En este contexto, debido a que Collins se encuentra ilocalizable, la Fiscalía local ha decidido recurrrir al recurso de la FGR para solicitar una ficha roja a la Interpol en contra del ex titular de la SSP en la Ciudad de México, Raymundo Collins.

La acusación contra el ex director del Invi deriva de la presunta autorización ilegal de un desarrollo con un monto de recursos que no correspondían a viviendas de interés social, en la alcaldía Álvaro Obregón, denunció Milenio.

