Ex gobernadores de México vinculados con el crimen organizado

En un reciente informe dado a conocer por el Congreso de Estados Unidos, se revelan los nombres de algunos ex gobernadores de México que están o estuvieron vinculados con el crimen organizado.

Cabe mencionar que algunos nombres que fueron revelados, ya han sido mencionados en bochornosas situaciones de corrupción que han causado el enojo y la indignación de los mexicanos.

Ex gobernadores y el crimen organizado

De acuerdo con lo que publicó El Financiero, el presunto documento que fue difundido por el Congreso de Estados Unidos, llamado “México: Crimen Organizado y organizaciones de tráfico de drogas”, mencionar a los siguientes personajes.

Roberto Borge Angulo: ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tomás Jesús Yarrington: fue miembro del Partido Revolucionario Institucional y gobernador de Tamaulipas durante el periodo 1999 a 2005.

Javier y César Duarte: Cabe mencionar que pese a que llevan el mismo apellido, no son familia. Javier, fue gobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016 y César, fue titular del Ejecutivo Estatal de Chihuahua durante el mismo periodo.

Guillermo Padrés: exmiembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue gobernador de Sonora.

En dicho informe, también se menciona a Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán; Andrés Granier, ex mandatario de Tabasco; Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León.

Por todo esto, el documento publicado por el Congreso de estados Unidos, indica que la participación de los ex gobernadores con presuntos miembros de agrupaciones delictivas.

“se refleja el alcance de la corrupción en las capas del gobierno y en todos los partidos de México”.

El documento también menciona al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pues se presume que recibió varios pagos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además mencionan que el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien fue aprehendido en marzo de 2017.

