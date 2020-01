Elba Esther Gordillo, se dice ¡plena de sus derechos sindicales! en el SNTE

Vuelve a figurar, en la política mexicana, la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, quien, no solo se ha encargado de hacer saber a los cuatro vientos que, aún tiene influencias en el gobierno y en el pueblo de México, pues hace unos días presumió de sus vínculos con el nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, y ahora, va por más, y pretende, hacer valer sus derechos en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Cabe agregar que, actualmente, tiene 74 años de edad, y que, dedicó al menos 24 años de su vida, a mantener su poderío en el sindicato magisterial, gozando de gran influencia en el gobierno y entre miles de maestros, mientras eraPresidenta del SNTE, cargo que, liberó en el 2013.

Motivo, por el que, el SNTE alzó la voz, pues, el pasado 12 de enero, dejó claro que, no aceptará la participación de la ex líder de maestros, Elba Esther Gordillo, en las elecciones que el sindicato ejercerá, para renovar ocho secciones sindicales de la organización, pues, señaló que, la que se presume como contendiente, no cuenta con los requisitos, para ser votada en el magisterio.

El Secretario General del SNTE, Alfonso Cepesa Salas, argumentó en contra de la exlidereza: “Es necesario para poder participar en cualquier etapa de los procesos tener las cuotas sindicales entregadas en tiempo y forma, ser vigente dentro de este sindicato. Y en el caso de la persona que pregunta (Elba Esther Gordillo), hay un rezago muy importante en el entero de la cuota sindical a nuestra organización”.

Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE

La exlidereza del SNTE contra ataca

Los señalamientos que realizó el SNTE, sobre el caso particular de Elba Esther Gordillo, utilizó su cuenta oficial en la red social de Twitter, para expresar su postura, ante, dichas declaraciones, que parecen descartarla de las elecciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Elba Esther Gordillo, tuiteó: “En la democracia se gana con votos. Los maestros y maestras del SNTE siempre han sido ejemplo de democracia sindical”.

Además, agregó: “Vigentes y plenos mis derechos políticos, ciudadanos, y sindicales”.

