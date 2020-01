SCT señala que desconocía la propuesta de AMLO sobre la rifa del TP01

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no sabía que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rifará el avión presidencial.

SCT: no es viable rifar avión presidencial

Jiménez Espriú, comentó que, no es viable rifar el avión presidencial, y que desconocía que, esa fuera una de las estrategias, para vender la aeronave TP01.

Esto expresó, Javier Jiménez Espriú: “No, no creo (que sea factible). Creo que hay otras más próximas, pero vamos a ver… No oí (la propuesta), pero no se me había ocurrido”.

Cabe recalcar que, antes de expresar su opinión sobre la rifa del avión presidencial, enfatizó que, se subastará, pues, indicó: “Se va a subastar. Rifa es un boleto y usted se lo gana, (eso) no [la rifa]”.

AMLO define estrategia de rifa del TP01

El pasado 17 de enero, durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que, la rifa del avión presidencial, se llevaría a cabo con una rifa con ayuda de la Lotería Nacional.

La idea se basa en reunir el total del valor del avión presidencial, que son 3 mil millones de pesos, al vender 6 millones de boletos, con un costo de 500 pesos, expedidos por la Lotería Nacional.

AMLO, así, lo precisó: “En el caso de la Lotería serían 6 millones de números, de cachitos, para que se entienda; 500 pesos, son 3 mil millones de pesos. Si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2 mil 500 millones de pesos. Al que ganara el avión se le daría, ya incluido, el servicio de operación de dos o un año”.

AMLO pide no malbaratar el aereonave

El presidente de México, externó su preocupación, sobre la venta del avión, pues, asegura que, no desea que se malbarate, sino que, se venda con el valor que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo valuó.

AMLO, señaló: “Tendríamos que definir solo algunas reglas de condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara; como norma le tendríamos que poner que, si lo vende, cuando menos sea a precio de avalúo, por 130 millones de dólares, y si lo va rentar que tenga una empresa que lo administre”.

AMLO: la rifa es una alternativa

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió que, la rifa es una posibilidad, pues, su idea de venta sigue siendo venderlo a un único comprador con el avalúo que la ONU estableció.

Ante las críticas de los partidos opositores entre los que, destacan el PRI, PRD y PAN, ante sus estrategias fallidas de venta, precisó:

“No son tamalitos de chipilín”.

AMLO: ayudará a pobres con venta del avión

López Obrador, indicó, durante su recorrido por Oaxaca que, las ganancias el TP01, se destinarán a combatir la pobreza de las entidades más marginadas, cuyos objetivos serán, también, comprar medicinas y construir hospitales.

AMLO en su gira por Oaxaca 2020

