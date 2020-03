Casos positivos a Covid-19 se recuperan, Gobierno reporta 12 pacientes curados

El Gobierno de México ha estado dando información de manera continua sobre la contingencia sanitaria causada por el Coronavirus Covid-19, por medio de la Secretaría de Salud, con el fin de evitar rumores o desinformación, es por ello que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer su último informe respecto a este virus.

De acuerdo con la Secretaría de Salud hasta el momento en México se tienen confirmados 53 casos de Coronavirus Covid-19 de los cuales se sabe que solo el 17 por ciento ha necesitado atención hospitalaria y solo dos están en un estado crítico, pero ninguno ha sido entubado, sin embargo Hugo Lopéz-Gatell ha dado cifras alentadoras.

Enfermos con el Covid-19 en México se recuperan y son dados de alta.

Casos positivos de Covid-19 en México se curan

En su informe diario Hugo Lopéz-Gatell dio a conocer buenas noticias, 12 de los 53 pacientes que han dado positivo al Coronavirus Covid-19 se han recuperado por lo que ya fueron dados de alta, ahora solo siete se encuentran hospitalizados, ante esto aclaró que no hay que bajar la guardia ya que todavía hay unos 176 casos sospechosos.

La Secretaría de Salud también confirmó que todos los casos registrados en el país se han dado en personas que viajaron al extranjero o que llegaron de países donde hay una alta presencia del virus Covid-19, lo que significa que en México no ha comenzado una propagación real de la enfermedad.

Ante esto Hugo López-Gatell dijo que la Secretaría de Salud trabaja para implementar medidas sanitarias y evitar que el Covid-19 se propague a un gran número de personas aunque dijo que no se puede evitar que el coronavirus llegue a más personas.

“El Coronavirus Covid-19 hasta el momento solo ha afectado a quienes tienen la posibilidad de viajar, pero esto no quiere decir que no afecta a otras personas ya que el virus así como no conoce fronteras no conoce estatus sociales”, dijo, esto significa que incluso las personas de bajos recursos son vulnerables”.