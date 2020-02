Beatriz Gutiérrez se suma al paro nacional #UnDíaSinMujeres

Tras la iniciativa #UnDíaSinMujeres promovido por redes sociales, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y también escritora, Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció a favor del paro nacional y se sumó a la campaña.

A través de sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller mostró sus apoyo a dicha iniciativa, al cual no dudó en sumarse, por lo que compartió un cartel con la siguiente leyenda:

“¿No nos cuidan? ¿Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería ¡Si no estuviéramos más!”.

El comentario de la esposa de AMLO generó cientos de comentarios y diversas opiniones a favor y en contra de su apoyo a la lucha.

¿Por qué #UnDíaSinMujeres?

El llamado al paro nacional se creó tras los feminicidios de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años asesinada y desollada por su pareja, y el de la pequeña Fátima, de 7 años, que han generado gran impacto en el país y generado indignación.

La iniciativa promovida por redes sociales busca concientizar de la problemática a la que se enfrenta las mujeres y los peligros que están expuestas en su día a día.

Convocan a paro nacional el 9 de marzo

¿Cuándo será el paro nacional?

El llamado a #UnDíaSinMujeres se llevará a cabo en próximo 9 de marzo, por lo que se le pide a la féminas a no asistir a sus centros de trabajo, no realizar compras, así como no salir a la calle si no es necesario.

La campaña provocó la respuesta inmediata del sexo masculino, quienes también convocaron a un paro el próximo 10 de marzo bajo la leyenda #UnDíaSinHombres.

"Si ellas pueden darse sus lujos también nosotros", se lee en Twitter.

Las respuestas a la protesta no sólo ha sido polarizado, igual ha dividido de manera negativa; incluso, contribuido a la violencia hacia las mujeres.

