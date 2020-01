AMLO temas conferencia matutina 20 de enero: avión presidencial se ofrece a Trump

AMLO temas conferencia matutina 20 de enero: avión presidencial se ofreció a Trump

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, encabezó este viernes 20 de enero su habitual conferencia matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) donde habló de los temas de interés publico en el país como el avión presidencial.

AMLO ofrece avión presidencial a Donald Trump

Durante la conferencia matutina de AMLO, este dijo que el lujoso avión presidencial fue ofrecido al gobierno de Estados Unidos liderado por el polémico mandatario Donald Trump.

AMLO afirmó que está al pendiente pendiente de recibir pronto la respuesta del gobierno estadounidense: “Ya se ofreció al gobierno de Estados Unidos y esta semana van a respondernos”.

Otros de los temas de los que habló AMLO en la conferencia mañanera, realizada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México (CDMX), fue de los memes que surgieron a raíz de la venta del avión presidencial y aseguró su gobierno no es un gobierno de ocurrencias.

Caravana de Sicilia y los LeBarón

AMLO también aseguró que no recibirá a la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, organizada por Javier Sicilia y la familia LeBarón, para que no se haga “un espectáculo”. El mandatario afirmó que serán recibidos por el gabinete de seguridad y que el no estará presente para “cuidar la investidura presidencial”.

“Tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy yo, es la investidura. Si de repente se altera alguien, hay un exabrupto”, dijo AMLO.

AMLO acusa de sabotaje a Pemex

El mandatario también habló sobre el robo en las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde los opositores realizan actos de sabotaje con la finalidad de frenar su extracción de crudo.

“Se roban equipos, bombas que aparentemente cuestan muy poco en el mercado formal y en el mercado negro; se maneja la hipótesis de que están queriendo que no tengamos gas en Pemex”, afirmó AMLO.

