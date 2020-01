AMLO ¡va con todo! presentará plan de salud de INSABI y eliminará las cuotas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, habló en su conferencia matutina de este 14 de enero, sobre los planes que tiene, para que, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se implemente en toda la República Mexicana, pues, aseguró, se darán informes todos los días, acerca del avance de sus servicios en el país.

El presidente mexicano, indicó que, siguen sigue siendo el abasto de medicamentos y la atención médica sin costo; así como, la seguridad pública, sus tres principales pendientes.

AMLO aseguró que informes semanales del INSABI

El líder de México, aseguró que, la Cuarta Transformación, está comprometida con entregar para el 1° de diciembre buenos resultados sobre la implementación del INSABI, e indicó que, mantendrá a la ciudadana informada sobre los avances cada semana.

Los informes semanales darán inicio a partir de este martes hasta el 1° de diciembre.

AMLO, expresó así, su decreto: “Cada semana vamos a tener informe sobre plan de salud pública, un día a la semana, para que la gente nos ayude informando si hay médicos en hospitales, qué médicos faltan, en qué hospitales, el abasto de medicinas, el estado de las instalaciones, y van a venir aquí los servidores públicos del sector salud hasta el 1 de diciembre, que pensamos es cuando va a quedar establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito”.

AMLO anunciará plan de salud para México

El Presidente de México, aseguró que el jueves, 16 de enero de 2020, presentará el plan de salud que, México, pondrá en marcha en este año, y donde, dará a conocer los estados que ya firmaron contrato con el INSABI.

AMLO no sancionará a quienes no quieran INSABI

El mandatario, aseguró que, no se impondrá por la fuerza el plan de salud del INSABI, pues, indicó:

“se va a respetar la voluntad de los gobernadores”.

Además, agregó: “No es obligatorio, no es por la fuerza. No podemos tener una Constitución que establece derecho a la salud, una ley que habla de la gratuidad y en la práctica no hacerlo. Sería incumplir con la legalidad”.

AMLO defiende a médicos mexicanos del INSABI

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró que, los médicos deberán dejar de cobrar cuotas por especialidades, pues el gobierno, los financiará.

AMLO, declaró al respecto: “Se va a hablar con directores y personal de institutos de salud, porque en institutos de salud el servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de cooperación”.

AMLO es felicitado por enfermeras del IMSS

Con información de Milenio.

