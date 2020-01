EU no debe administrar información del caso García Luna, asegura AMLO

El gobierno de Estados Unidos no debe administrar la información que surja en México en torno al caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa.

De acuerdo con AMLO, Estados Unidos debe informar de todo lo que acontezca en el caso García Luna y no sólo lo que les convenga, tal como ha sucedido en anteriores administraciones.

"Nada de estar administrando la información, detengo a un delincuente, le saco la sopa y doy a conocer lo que me conviene, lo que no afecta a mi gobierno. ¡No! Ya no queremos eso", sentenció AMLO.