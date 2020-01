AMLO envía terna para la CRE al Congreso; apuesta por candidatos rechazos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió esta martes a la Comisión Permanente del Congreso la terna integrada por Guadalupe Escalante, Alfonso López y Víctor David Palacios como aspirantes a ocupar la vacante en la Comisión Reguladoras de Energía (CRE).

De quedar en el puesto, Guadalupe Escalante, repetiría en cargo ya que el pasado 31 de diciembre de año pasado concluyó un periodo en la Comisión Reguladoras de Energía (CRE).

Guadalupe Escalante compadeció el pasado mes de febrero de 2019 y estuvo al frente por un periodo de nueve meses. Sin embargo, su presentación ante el Congreso causó polémica, ya que esta inició su discurso con una definición del CRE que encontró en internet, el cual dijo, “le gustó”.

“No me voy a llevar mucho tiempo, yo me encontró una descripción en internet que me gustó mucho, se las voy a leer”, comentó Guadalupe Escalante al señalar la definición del CRE.