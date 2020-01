AMLO y gobernadores comen pejelagarto en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo un encuentro este martes 14 enero con gobernadores y su equipo de trabajo en Palacio Nacional, donde compartieron además una comida especial.

La comida organizada por AMLO tuvo como finalidad agradecerle a los gobernadores y su equipo de trabajo por lo realizado hasta el momento. Asimismo, el mandatario les expresó su deseo de que continúen trabajando de manera conjunta.

Menú tabasqueño

El menú que AMLO ofreció a los gobernadores y gabinete estuvo conformado por una croqueta de pejelagarto, tamal de chipilín, cordero en salsa, agua de matalí y chocolate amargo.

A través de redes sociales, el mandatario compartió una fotografía en la que se puede ver a los gobernadores y gabinete reunido en Palacio Nacional.

“Comida con la gobernadora, la jefa de Gobierno, gobernadores y gabinete. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con democracia y respeto a la pluralidad, por el bien del pueblo y de nuestra gran nación”, compartió AMLO en redes sociales.

Gobernadores disfrutaron del pejalarto

Los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinuhé, y de Jalisco, Enrique Alfaro, relataron para Milenio, que la comida fue muy “amena”.

“Fue una comida muy relajada y muy tranquila”, sostuvo el gobernador de Jalisco.

En tanto, el gobernador de Guanajuato señaló: “A pesar de que (Javier) Corral le dio pan quemado, no lo tomó a mal y nos invitó a comer… Son puros nombres… algo llamado pejelagarto. Fue pura comida tabasqueña, muy rica, pero los nombres no me pidan que me acuerde”, aseguró.

AMLO se estrena como abuelo

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en abuelo tras el nacimiento de Salomón Andrés, hijo de José Ramón López Beltrán, el primogénito del mandatario con su primera esposa Rocío Beltrán Medina.

Salomón Andrés nació en Houston, Texas en Estados Unidos, según la información que publicó la revista de investigación Emeequis.

