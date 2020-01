Alcalde de Torreón define como una “vacilada” la falta de seguridad y robo

Tras los problemas de inseguridad denunciados por parte del dueño de unas canchas de futbol al oriente de Torreón acusando a la policía municipal de no realizar correctamente su trabajo, el alcalde Jorge Zermeño calificó esas acusaciones como una “vacilada”.

El polémico alcalde aseguró que el hombre tiene una lona en la entrada de dicho lugar que acusa a las autoridades de no realizar su trabajo, esto tras una denuncia de delincuencia tras los robos que se han registrado en dicho lugar.

“Ya van 4 veces que te metes a robar mi negocio en 4 meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres; pero solo te pide que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas”, se lee en la lona que envía un mensaje tras los robos y a las autoridades de Torreón.

Alcalde arremete en contra de la denuncia

Al hacerse viral la queja del hombre, el alcalde de Torreón calificó el hecho como una “vacilada” en contra de la policía municipal e invitó a la supuesta víctima a acudir a las autoridades correspondientes a denunciar los hechos ocurridos en su negocio.

Esta no es la primera vez, aseguró el edil, que el afectado denuncia un robo, ya que hace meses afirmó que alguien había entrado a su negocio y había robado cerveza; a pesar de todo el hombre decidió no interponer la demanda sin dar a conocer las razones.

Tampoco es la primera vez que la policía municipal de Torreón es acusada de algún delito, ya que se dio a conocer que un empresario acusó a elementos policíacos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de extorsionar a un hombre.

