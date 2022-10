Zoé Robledo se destapa para la gubernatura de Chiapas

El actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció este martes que sí tiene interés en participar en las elecciones 2024 para competir por la gubernatura de Chiapas, aunque aseguró que primero cumplirá con su compromiso con la salud pública del país.

Zoé Robledo fue entrevistado por medios nacionales a las afueras del Palacio Nacional, donde le comentaron que él es el candidato que encabeza la preferencia del voto en Chiapas con miras a las elecciones 2024, lo que el funcionario se tomó como una buena noticia.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Zoé Robledo fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del IMSS, con la misión de mejorar el sistema de salud pública del país, que históricamente ha estado colapsado, y fue parte importante para combatir la pandemia de COVID-19.

Zoé Robledo encabeza preferencias

Y es que de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Poligrama, Zoé Robledo es el político que encabeza las preferencias electorales en Chiapas, aunque aún faltan dos años para las elecciones 2024.

“No la he visto porque empezamos aquí a las seis de la mañana, pero me da gusto. Pues aquí, como lo ha dicho siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero hay que cuidar el encargo, la responsabilidad, desde luego, en el caso del Seguro Social y por supuesto todas las expresiones políticas dejarlas para los días no hábiles”, declaró.

Cabe señalar que Zoé Robledo cuenta con el 21 por ciento de las preferencias, sin embargo, la encuesta únicamente se aplicó a 500 personas, por lo que la muestra es reducida aunque deja ver cuál podría ser la tendencia del voto en las próximas elecciones en Chiapas.

¿Quién es el papá de Zoe Robledo?

Zoé Robledo es titular del IMSS

Zoé Robledo viene de una familia que ha estado involucrada en la política, pues su papá es Eduardo Robledo Rincón, quien es un politólogo, normalista y un integrante del PRI. Fue gobernador de Chiapas, Senador y Embajador de México en Argentina.

