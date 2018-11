Yucatán no debe permitir la entrada de la delincuencia

Yucatán necesita curarse en salud y no esperar que se vuelva un Veracruz, “lo que no saben es que Veracruz era igual que Yucatán, se vivía hasta hace diez años con las puertas abiertas tomando el fresco”.

La sociedad dijo no tiene que esperar a que esto suceda para tomar acciones para prevenir los delitos y erradicar la delincuencia, señaló Lucia Díaz Genao, directora general del colectivo “Solecito de Veracruz”

“Aquí hay un tema muy peligros y es la colindancia con Quintana Roo, que la delincuencia tiende a irse desplazando; hay que hacer una depuración muy a fondo de las corporaciones policíacas para tener lo mejor y no se corrompa, porque en Veracruz fue la policía quien corrompió las instituciones”, dijo.

Mencionó que la sociedad se tiene que involucrar porque nadie está exento e inmune “eso pensaba yo antes del secuestro de mi hijo, que no tenía nada que ver con la delincuencia, pero un empresario exitoso era un candidato perfecto para un secuestro y como la impunidad es tan grande que le importa al secuestrador regresar al secuestrado”.

“Soy el ejemplo vivo de que se puede vivir en una burbuja que la crea el estado para darnos una sensación de seguridad que es falsa, porque te dicen que delincuencia le afecta a los que andan en malos pasos, pero eso es mentira porque en el colectivo la mayoría de las víctimas más grande tenía 75 años cuando se la llevaron y la más pequeña tenía dos años, andaban en malos pasos?”, lamentó.

Señaló que ese es el discurso que ha manejado el gobierno para no trabajar ni investigar, y no dar resolución de los casos, “de los 250 mil muertos de la guerra del narcotráfico no sabemos nada, porque no se hace investigación y mientras yo sigo en la cárcel de la incertidumbre, del dolor mientras los delincuentes bien”.

Colectivo Solecito

Lucia Díaz Genao comentó que el colectivo a encontrado 296 cuerpos en un predio llamado Colinas de Santa Fe, con nuestros propios recursos y esfuerzos, y con el apoyo para las exhumaciones de la policía federal científica, expresó.

“En la región de Córdoba encontramos 12 cuerpos en cinco pozos de agua, y las identificaciones han estado muy por debajo de los hallazgos, solo 16 han sido identificados”, dijo.

En Veracruz, lamentó que se cuentan por más de 20 mil y si hay 300 cuerpos sin los 20 mil perfiles, no se puede comparar.

“Tenemos dos años buscando, que ha sido de forma individual por eso cuesta mucho trabajo recuperar todo, no es una brigada muy grande, somos unas 15 mujeres que vamos todos los días y las fosas están a 3 metros, tenemos nulo apoyo del gobierno”, preso.

Lamentó que esta situación tan terrible de violencia que vive Veracruz es gracias al narco-estado, “Colinas de Santa Fe colinda con el recinto portuario que es por ley una zona de seguridad nacional, debe tener vigilancia las 24 horas del día, todo el año, y cómo es posible que tengas una o dos fosas con más de 15 cuerpos, cómo llegaron ahí sin que nadie se diera cuenta? Nos queda claro que participó el estado”.

Lucía Díaz comentó que con el nuevo gobierno se tendrá más apertura, y de tener una agenda colaborativa e incluso ya han realizado nueve mesas de trabajo con el gobernador electo Cuitláhuac García.

“Como madre la fe nunca muere, porque los gobiernos pueden decir una cosa y hacer otra, pero ellos ahora tienen esas apertura y hay que acercarla”, dijo.