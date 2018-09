Yeidckol arremete contra Cuauhtémoc Blanco

Con un total desagrado, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, arremetió contra Cuauhtémoc Blanco, quien ocupa el lugar de gobernador de Morelos, esto ante la falta de nobleza, ya que aparentemente no incluyó a su equipo de gobierno al ex senador Rabindranath Salazar.

Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabin: "aquí está el estado qué quieres. Sé el secretario de Gobierno, ten la mitad de los cargos. La mitad para Morena, la otra para nosotros, y gobernamos de forma conjunta, tristemente esto no ha sucedido", expresó.

“Esta labor demanda principios, demanda valores, demanda sacar la casta; somos parte de un equipo ganador y vamos a cambiar para bien las cosas”. @yeidckol #JuntosHaremosHistoria — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 9 de septiembre de 2018

Los diputados locales de Morena, PES y PT se reunieron de forma privada en el auditorio de la Cámara de Diputados, fue ahí cuando la presidenta de Morena aseguró que el particular de Blanco, José Manuel Sáenz, ha convocado a los diputados de Morena a nombre del gobernador para "jalarlos y se vayan con él", y dijo eso no se debe hacer entre nosotros, "no entre la coalición", destacó el respeto que debe haber entre ellos.

Asimismo mostró su total desagrado ante la situación por la que están pasando, pues dijo:

"Nos ha ido quitando el españolete éste nos ha ido quitando a nuestros diputados, estoy absolutamente molesta con el futbolista, además hizo campaña solamente poniendo sus logos, se los comenté a los del PT, porque su diputada Valentina sale a decir idioteces porque las declara, y lo comento aquí porque son mis compañeros y nos quejamos de lo mismos".

Cabe destacar que Polevnsky aseguró contar con el respaldo absoluto del presidente del PES, Hugo Eric Flores:

"Ha sido para mí muy penosa la situación de Morelos, lo sabe Hugo Éric (presidente del PES). Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabin 'aquí está el Estado, qué quieres, sé tú el Secretario de Gobierno, la mitad de los cargos son para Morena, la mitad para nosotros', tristemente esto no ha sucedido", comentó Yeidckol ante los diputados locales.

Al respecto, la presidenta de Morena dijo:

La verdad es que nobleza obliga, y (Blanco) no ha mostrado ninguna nobleza.

Con información del Debate y El Universal.