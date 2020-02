Yeidckol Polevnsky anuncia auditoria y señala 'show' mediático en MORENA

El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se encuentra en disputa, pues por un lado tiene como secretaria general a Yeidckol Polevnsky, pero, también, a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien, fue elegido mediante el VI Congreso Nacional Extraordinario de dicho partido el pasado 27 de enero de 2020.

Yeidckol Polevnsky: es un show mediático

La Presidenta de MORENA, Yeidckol Polevnsky, declaró que, su opositor Alfonso Ramírez Cuéllar, pese a su experiencia como legislador, desconocer la ley y la forma; por lo que, está segura que no lo reconocerá como secretario general el Tribunal Electoral.

Yeidckol Polevnsky, declaró: “No hay que caer en el show mediático de los compañeros; a lo mejor es el interés de una foto, pero validez no tiene ninguna”.

Además, agregó: “Me da mucha pena decir que me encuentro con gente que ya tiene experiencia en otros partidos que no sabe nada de estatutos ni de leyes electorales, porque el INE solo puede recibir documentos de quien está validado para entregarlos”.

El mismo día que, Alfonso Ramírez Cuéllar, fue elegido por el VI Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, este, había declaro que, tenía una amistad con Yeidckol Polevnsky, y que, la buscaría para conversar; sin embargo, Polevnsky, asegura que, hasta el momento, no se ha comunicado con ella.

Yeidckol Polevnsky señala irregularidades en IFP

La legisladora, Polevnsky, asegura que, una de las molestias que causa a sus opositores, es porque, no suelta dinero para el Instituto de Formación Política (IFP), pues, asegura que, realizará una auditoría a dicho órgano, ya que, quiere que el CEN, incluya 750 personas a los pagos de nómina de MORENA, y que, eso no puede ser.

Al respecto, Yeidckol Polevnsky, declaró: “Ellos creían que le podían pedir el dinero al partido y se les iba a entregar así, pero eso no lo puede hacer un partido y por eso están peleados conmigo; pero no podemos entregar el dinero (al IFP). Sí podemos pagarle a alguien que da un curso, pero no darle fondos porque cualquier partido haría un instituto para triangular y sacarle el dinero”.

Además, agregó: “vamos a ver cómo es que los comités estatales han pagado gastos de los cursos y hay que ver qué sean con la congruencia de la austeridad con la que opera el partido”.

