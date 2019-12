"Ya no hay nada que aclarar”, dice Delgado, tras solicitud del PRD y el PAN por T-MEC

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que "ya no hay nada que aclarar" respecto a la solicitud del PRD y el PAN en San Lázaro y el Senado de la República, para que comparezca el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por la negociación del protocolo modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No hay nada que aclarar, me parece que esta insistencia de traer a comparecer el subsecretario Seade no tiene ningún sentido", dijo.