¡Ya extrañan a Peña!, dice columna de Ricardo Alemán, ¿será a Peña o a su chayote?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lleva más de 80 días en el poder al frente de México, sin embargo algunos ciudadanos no han olvidado del todo, incluso pareciera que hay quienes extrañan al exmandatario Enrique Peña Nieto; esto sería desencadenado por las presuntas malas decisiones del originario de Tabasco.

¡Ya extrañan a Peña!, dice columna de Ricardo Alemán, ¿será a Peña o a su chayote?

Lo anterior sería asegurado por el periodista Ricardo Alemán en una columna publicada para La Otra Opinión, en donde preguntó a los 30 millones de mexicanos que dieron su voto a Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones el 1 de julio del 2018 con una decisión, equivocada a decir del propio periodista.

En su columna, Ricardo Alemán sostiene que una de las debilidades que tiene el ser humano es no aceptar cuando está equivocado, señalando que por ende sería difícil el poder reconocer que Andrés Manuel López Obrador no es aquella persona que debería ocupar la Presidencia, aunque el periodista no menciona con quién sí se estaríamos mejor, logra notarse una inclinación priista en apoyo a Enrique Peña.

Además, Ricardo Alemán llega a mencionar que las encuestas sobre la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador mienten, debido a que nadie puede retractarse de su decisión:

“Si nos atenemos a las encuestas está claro que pocos aceptan como un error y hasta un horror su voto por AMLO. Más aún, los sondeos dicen que hasta 80 por ciento de los consultados aplauden el nuevo gobierno”.

Sin embargo, la postura del periodista pareciera no ser precisamente contra Andrés Manuel López Obrador; y durante su columna menciona diez diferentes sectores sociales que se vieron afectados por los despidos y cancelaciones todo ello en el marco de la política de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sectores sociales que señaló; son los que extrañarán al mandatario.

Entre los sectores señalados por el periodista se encuentran:

-Burócratas federales despedidos por la depuración de los organismos.

-Despidos de trabajadores de la iniciativa privada por recortes al presupuesto.

-Usuarios del transporte aéreo que no tendrán un nuevo recinto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

-Los integrantes de los partidos políticos que veían una esperanza de crecimiento con Enrique Peña Nieto.

Sin lugar a dudas, la columna del periodista Ricardo Alemán ha despertado el descontento de millones de mexicanos que afirman que su voto va a lograr el cambio en México.

(Con información de La Otra Opinión, Twitter @RicardoAlemanMx, La Neta Noticias, El Debate y La Neta Noticias)