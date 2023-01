¡Ya bájenle!, AMLO sobre críticas a presencia de GN en el Metro

“Ya le bájenle”, pidió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a aquellos que guardaron silencio ante masacres en el pasado y ahora lanzan fuertes críticas a decisiones de su gobierno como la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Insistió en que la presencia de los efectivos policiacos de la GN es para garantizar la seguridad de los usuarios de este transporte y el hecho de que está decisión se retome en los medios de comunicación es amarillismo.

“Es para que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo… entonces ¿militarización? bájenle, porque es ayudar y además hay una situación también, como se estaban repitiendo estos casos y los medios dándole vuelo a todo un amarillismo, que no se veían desde los tiempos de la Alarma”.

López Obrador dio a conocer que existe una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los accidentes e incidentes que se han registrado en diversas líneas del Metro en las últimas fechas, pero omitió pormenorizar.

"Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos", señaló.

