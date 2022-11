Woldenberg llama a defender el sistema electoral de México

José Woldenberg Karakowsky, primer consejero presidente del entonces llamado Instituto Federal Electoral (IFE), hizo un llamado este domingo a todas las fuerzas políticas, incluida Morena, a defender el sistema electoral del país.

También, sentenció ante miles de asistentes en el Monumento a la Revolución: no conduzcan al país al autoritarismo cómo en el pasado que utilizaba al órgano electoral.

El único orador de la marcha en defensa del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) expresó que México “no merece una reforma impulsada por una sola voluntad por más importante que esta sea”.

“Por eso decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, de los tribunales, no al autoritarismo.